Estrella de Belén 2020: Cómo y cuándo ver en directo la conjunción de Júpiter y Saturno

Cuando el astrónomo alemán, Johannes Kepler, allá por el siglo XVII miró al cielo: lo vió muy claro. Aquello era la estrella de Belén. Desde entonces han pasado unos 400 años y ahora, la comunidad científica no tiene del todo claro que la estrella que guiase a los reyes magos fuera la conjunción de Júpiter y Saturno. “Hay algunas conjunciones que en esas épocas, no exactamente en lo que sería el año 0, pero hay ciertos fenómenos muy característicos y singulares que explicarían que a la gente que estudiase el cielo pudiera les llama especialmente la atención y, por qué no, les sirviera de inspiración”, comenta el astrónomo Borja Tosar.

Sea como fuere, hoy tenemos la oportunidad de ver en su máximo esplendor la conjunción de Júpiter y Saturno que no ocurría desde 1623. “Ambos planetas llegarán a estar a una quinta parte del diámetro de la luna”, nos cuenta el astrónomo Miguel Ángel López Valverde . “Para hacerse una idea, extendiendo el brazo con un bolígrafo, con la punta de este, taparemos a los dos”, traduce.

“Para hacerse una idea, extendiendo el brazo con un bolígrafo, con la punta de este, taparemos a los dos”, dice el astrónomo Miguel Ángel López Valverde a COPE

Ahora bien, la gran conjunción de Júpiter y Saturno “es un evento absolutamente geométrico, es un efecto de perspectiva”, explica a COPE el astrónomo Miquel Serra Ricat. Porque aunque parezcan uno, los dos astros se situarán a más de 700 millones de kilómetros de distancia. “Si se va a ver como un punto, o dos puntos, es cuestión de agudeza visual”, dice Borja Tosar. “Es una cosa que ya conocemos en astronomía con dos estrellas del carro de la Osa Mayor que se llaman Alcor y Mizar y están muy próximas”, comenta el astrónomo. Es más, en la antigüedad, para poner a prueba la visión de los marineros utilizaban esas estrellas para ver si eran capaces de distinguir a las dos.

¿Cómo ver la gran conjunción? El mejor momento será tras la puesta de sol, en dirección suroeste y a unos 20º sobre el horizonte que es como una cuarta con el brazo extendido. Dominará de tal forma el cielo, que desde nuestras ventanas -vivamos en una gran ciudad o en pleno monte-, podremos ver la intensa luz que emitirán ambos planetas. Mira al cielo y disfruta, porque no tendrás otra oportunidad hasta 2080.