Los árboles son el pulmón del mundo. Las ciudades cada vez están cediendo más terreno a este tipo de plantaciones con la idea de mejorar el nivel de vida de las personas que viven en ellas. De hecho, existen proporciones que algunos expertos en el mundo de la silvicultura consideran que nos permiten tener una mejor calidad de vida, la llamada regla 3-30-300. Según esta, la presencia del número de vegetación a nuestro alrededor determina el estado de nuestra salud mental.

Se trata de una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona. De acuerdo con este estudio, las personas que viven más rodeadas de vegetación tienen un menor consumo de medicamentos y gozan de mejor salud mental.

Los árboles tiene impacto sobre la salud

La regla 3-30-300 se refiere a la cantidad de árboles que tenemos alrededor en nuestro día a día. Se refiere a tener tres árboles a menos de 15 metros de cada, tener un barrio en el que tenga un 30% de cubierta vegetal y un espacio verde a menos de 300 metros.

Aunque estas son las cifras ideales, la mayoría de casas no cumplen con estas proporciones. De hecho, más del 95% no pueden tener las tres opciones. Pero lo que es más grave: casi uno de cada cuatro no cumple con ninguna de las tres.

El mejor árbol español, opta a mejor de Europa

Una competición organizada por la ONG Bosques sin Fronteras organiza la competición anual que escoge al árbol y bosque del año. Este 2022, ha nombrado un árbol de Cantabria como el mejor. Se trata de la encina de San Roque, que está en el municipio de Colindres.

Fue el Ayuntamiento el que presentó la candidatura para ser la mejor de España. Y sí, se trata de un árbol centenario: ronda los cuatro siglos. Esta etiqueta le otorga la posibilidad de ser la representante de España en el concurso europeo del mejor árbol de España.

El resto del podio lo completa el plátano Biar Biar, de la Comunidad Valenciana y el Carballo de Santa Margarita, en Pontevedra. A las puertas de este curioso cajón se ha quedado el Castaño del Tío Trazas, de la localidad salmantina de Los Santos.

Y este es el mejor bosque de España

El Bosque de la Abundancia de Orea ha sido elegido Bosque del Año 2023. Este bosque se ubica en el municipio de Orea, cuyo significado etimológico significa “Ninfa de los Bosques y las Montañas”, que hace referencia a la antigüedad del vínculo entre el bosque y sus habitantes.

Se caracteriza por su multitud de arroyos y fuentes naturales, además de que "cada rincón tiene nombre propio y su propia historia. De su seno brotan los tres primeros afluentes del Tajo, El Hoz Seca, Cabrillas y Gallo", ha señalado en un comunicado Bosques sin Fronteras. El Bosque de la Abundancia, también conocido como Donante, se ubica es la cabecera del Alto Tajo y Montes Universales.

El Bosque de la Abundancia, alimentó fábricas de paños, fundiciones de hierro y vidrio, serrerías y carpinterías, ganados y se encuentra bajo la primera figura de protección de espacios de Europa y una de las primeras del mundo, el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.