Erasure regresan con refrescante nuevo single: 'Hey Now (Think I Got a Feeling)'

MADRID, 4 (CulturaOcio)

Erasure, el emblemático dúo integrado por Andy Bell y Vince Clarke, anuncia este jueves un nuevo álbum para este año 2020. Tendrá por título 'The Neon' y se publicará el 21 de agosto en el sello Mute Records.

'Hey Now (Think I Got a Feeling)' es el primer adelanto de este nuevo disco, que se compondrá de diez temas. Escrito y producido por la banda, sigue la estela de 'World Be Gone' publicado en 2017 y que mantiene el tono fresco y optimista.

Energía que recoge influencias del pop a lo largo de diferentes décadas. Vince y Andy explican que su música siempre ha sido un reflejo de cómo se sentían. Ahora se sienten en un buen momento y en un buen lugar así que eso se nota en este nuevo álbum.