Un epidemiólogo español lanza un mensaje tranquilizador sobre la subvariante 'sigilosa' de ómicron

Hasta el momento, 40 países del mundo han detectado la presencia ya de BA.2, una subvariante de ómicron. En muchos casos se la denomina "sigilosa" por su complejidad a la hora de detectarla, tanto con los test de antígenos como con las pruebas PCR.

La aparición de este sublinaje de ómicron ha despertado los miedos de la población. No obstante, los expertos y las autoridades sanitarias ya han lanzado mensajes tranquilizadores sobre ella. De hecho, hace tan solo tres días, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló que la evidencia científica disponible hasta el momento indica que la nueva subvariante "se comporta parecido" a ómicron.

¿Es cierto? ¿Es necesario preocuparse por ella? A esta pregunta ha respondido el doctor Vicente Andreu Fernández, director del Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Internacional de Valencia e investigador sénior del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer del Hospital Clínic de Barcelona.





El mensaje tranquilizador del epidemiólogo sobre la subvariante de ómicron

Para el doctor Vicente Andreu, la subvariante de ómicron BA.2 no parece ser más grave. "Respecto a su virulencia y transmisibilidad, con los datos actuales no disponemos de evidencias que indiquen de que BA.2 sea más grave que BA.1 (la variante ómicron más extendida). Aunque es pronto para sacar conclusiones al respecto, los primeros datos en Dinamarca indican que no se observa mayor grado de hospitalización en los pacientes", ha resaltado este experto.

La variante ómicron BA.2 se sospecha que apareció por primera vez en India y desde allí saltó a China donde fue detectada por primera vez en diciembre de 2021. Actualmente se ha registrado en más de 40 países como Dinamarca (donde representa más del 40% de los nuevos casos), Reino Unido, Suecia, Singapur, Australia, Canadá o Israel, con 8.500 casos detectados, siendo unos 6.700 confirmados mediante secuenciación del genoma del virus.

Los resultados iniciales de algunos grupos de trabajo sugieren que su transmisibilidad es similar a ómicron y, por tanto, más elevada que las variantes anteriores. No obstante, otros investigadores han indicado que su transmisibilidad es superior a la variante más extendida de ómicron y por tanto debería considerarse una variante independiente con una denominación específica por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).





Respecto a la eficacia de las vacunas, Vicente Andreu Fernández argumenta que "todos los datos preliminares indican que mantienen su efectividad frente a esta nueva variante".

La variante BA.2 presenta hasta 28 mutaciones que la diferencian respecto a la variante ómicron más extendida, con la que comparte por otro lado 32 mutaciones respecto a las variantes originales del virus.

Por otra parte, el experto rechaza el término 'ómicron silenciosa': "Puede llevar a confusión, ya que se debe a que BA.2 no presenta la mutación en el gen S (del69/70) que sí está presente en la variante alfa y en la ómicron más extendida y que permite detectarlas en PCR rutinarias. Este hecho ha dificultado la detección de BA.2 cuando se utilizan los análisis PCR diseñados para detectar alfa u ómicron por la mutación presente en ambas cepas, siendo necesario modificar dichos test PCR para detectar adecuadamente BA.2".