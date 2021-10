Quique Bassat, en COPE: "Se acerca el momento de plantearnos la retirada de mascarillas en interiores"

Desde este lunes 4 de octubre Francia elimina la obligatoriedad de que los estudiantes de Primaria lleven la mascarilla en el interior de las escuelas. Pero solo en las zonas con menos incidencia del virus. La barrera la marca las que tengan menos de 50 casos por cada cien mil habitantes. Vista la decisión tomada en el país vecino es lógico preguntarse ¿en qué momento se dará este paso en nuestro país?

Ahora mismo la media nacional de contagios está en 57 casos por cada cien mil personas. No hemos llegado a esa 'cifra mágica' de 50 pero bajo la misma premisa de Macron siete CCAA sí podrían aplicar esta medida. Andalucía y La Rioja con una tasa de 47 cada una, Navarra (46), Comunidad Valenciana (45), Castilla y León (38) así como Galicia (27) están en riesgo bajo de transmisión. Asturias (16) incluso llega al escenario de 'nueva normalidad'. La decisión de momento no se contempla aunque se van dando pasos hacia ese fin. Por ahora la mascarilla sigue siendo obligatoria en los patios, en los recreos, de colegios e institutos para los mayores de 6 años. Pero sí que por ejemplo, desde el 24 de septiembre en Madrid ha dejado de ser obligatoria en las clases de Educación Física que se impartan al aire libre y con distancia o en actividades deportivas extraescolares que sigan esa premisa. En Baleares un grupo de familias está recogiendo firmas para que se quiten en los patios y en Murcia el ejecutivo de López Miras ha reconocido que sí se han planteado suprimirlas en estos espacios. En cualquier caso parece que las CCAA abogan por esperar a que finalice este primer trimestre del curso escolar. Se amparan en la coletilla 'hay que ver la evolución de la situación epidemiológica'.

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

A preguntas de COPE el doctor Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, tira de prudencia. 'Siempre que hemos corrido demasiado nos hemos equivocado y yo creo que con una incidencia un poco más baja sería más razonable. Probablemente con menos de 25 casos por cada cien mil habitantes. Pero sí es cierto que ya toca empezar a relajar las medidas porque la situación epidemiológica es buena y el riesgo en los colegios es muy bajo'.

La cuestión es cuándo tomar esta decisión. Dónde poner el umbral. 'La pregunta es si 50 es un número suficientemente bajo como para decir que ese sea el umbral. Yo esperaría y sería más prudente. Mejor valores por debajo de 25 casos por cada cien mil habitantes'.

Retirada de mascarillas en colegios... pero ¿y en el resto de espacios interiores? Bassat opina que 'probablemente no estemos tan lejos de que esto ocurra. Todo el mundo estaba muy pendiente de qué iba a pasar con la reapertura de las escuelas y con la vuelta a la rutina profesional tras las vacaciones. Sobre todo con ese miedo de si habría o no sexta ola. Pero hemos visto todos que las cifras siguen mejorando cada día, que la reapertura de las escuelas no ha conllevado ningún riesgo adicional y, por lo tanto, nos estamos acercando a ese momento en la pandemia en la que tendremos que replantearnos la vuelta real a la normalidad incluyendo la retirada de las mascarillas en interiores'.

En este punto cree que deberá hacerse de manera gradual. 'Es diferente el retirar las mascarillas en interiores en espacios pequeños y con poca gente que en lugares donde se reúnen centenares de personas como una sala de cine o un concierto. Puede ser que haya primero una normativa que diga que en lugares donde se acumulen menos de 25 personas no es necesario y que en lugares donde hay más de 25 personas se tendrá que seguir llevando. Por ejemplo, en aulas donde haya menos de 30 alumnos no se puede quitar pero en espacios donde se agrupa mucha gente como el metro, como un cine o como una discoteca sí sea necesario'.

El epidemiólogo sí piensa que la mascarilla no se irá del todo. 'Las culturas asiáticas las han llevado históricamente antes de que llegase esta pandemia. Desde el punto de vista de salud pública es positiva. Mucha gente las utilizará cuando se resfríen, cuando tengan sintomatología respiratoria,... no para protegerse ellos sino para proteger a los demás'.

¿El año terminará con el fin de esta pesadilla? 'Hay que analizar las tendencias. Y las tendencias son muy positivas de forma muy continuada. Con lo cual es posible que de aquí a final de año -y sobre todo si no hay sorpresas relacionadas con las otras epidemias de gripe y de otros virus respiratorios- podremos volver a la normalidad tan ansiada eliminando todas las medidas. Esperemos que tengamos unas Navidades más normales, que podamos celebrar en familia sin miedo, y juntándonos todos algo que no hemos podido hacer en muchos meses'.