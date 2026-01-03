Una empresaria estalla ante la falta de interés al contratar: "La gente no quiere trabajar, tómate la pequeña molestia de leerte la oferta"

La empresaria Eli Defferary ha expresado públicamente su frustración con el mercado laboral actual, asegurando que se enfrenta a enormes dificultades para encontrar personal comprometido. En su testimonio, Defferary ha expuesto varios episodios que reflejan la apatía de algunos candidatos durante un proceso de selección, llegando a afirmar de manera contundente: "La gente no quiere trabajar y prefiere vivir de ayudas". Su experiencia pone de manifiesto una desconexión entre las expectativas de los empleadores y la actitud de una parte de los demandantes de empleo.

Un puesto 100 % en remoto

La oferta de trabajo que gestiona la empresaria cuenta con condiciones muy atractivas para el contexto actual. Se trata de un puesto con 100 por 100 teletrabajo y una jornada de lunes a viernes, un formato que muchos profesionales consideran ideal. Sin embargo, Defferary se ha sorprendido al recibir preguntas tan básicas como dónde hay que ir a trabajar. "Tómate la pequeña molestia de leerte la puñetera oferta", ha lamentado, evidenciando que algunos aspirantes ni siquiera se detienen a comprender los detalles de la vacante.

Alamy Stock Photo



Uno de los casos más llamativos que ha compartido es el de un candidato que, tras ser contactado, propuso posponer la conversación varios meses. Defferary ha relatado la situación con incredulidad: "¿No va uno y me dice que ya si eso mejor hablamos dentro de un par de meses cuando se le acabe el paro?". Este episodio, según la empresaria, es un reflejo de cómo algunos candidatos priorizan las ayudas por desempleo antes que una oportunidad laboral estable, lo que complica enormemente la tarea de reclutamiento.

Mejor hablamos dentro de un par de meses cuando se le acabe el paro"

La importancia de la preparación

Más allá de la falta de interés inicial, Defferary ha subrayado la escasa preparación de los candidatos que llegan a la fase de la entrevista. La empresaria ha insistido en la importancia de que los aspirantes investiguen la empresa y el puesto al que aplican. "¿Quedas para la entrevista y no te tomas la molestia de mirar cómo se llama y a qué se dedica la empresa que te va a contratar?", ha cuestionado. Para ella, la proactividad es un requisito indispensable, y espera que los candidatos muestren iniciativa y un interés real por el puesto.

EUROPA PRESS



En este sentido, la empresaria ha lanzado una reflexión sobre la actitud que espera de un futuro empleado, resumiéndola en una simple petición: "Convénceme de que te contrate". Considera que el proceso de selección es una oportunidad para que el candidato demuestre su valía y su motivación. "Igual soy yo que apunto muy alto, pero vamos, unos mínimos, ¿no?", ha añadido, dejando claro que su nivel de exigencia parte de una base de profesionalidad y compromiso que considera fundamental.

Convénceme de que te contrate" Eli Defferary Empresaria

El perfil profesional demandado

Finalmente, Defferary ha detallado el tipo de perfil que busca para su equipo, al que define como "gente espabilada". En concreto, la oferta está orientada a profesionales que "hayan trabajado en el ámbito jurídico o en la banca, especialmente en derecho bancario e hipotecas en el área comercial". La empresaria ha especificado que busca a personas con experiencia demostrable en estos sectores y ha animado a quienes cumplan los requisitos a inscribirse en la oferta, disponible en el enlace de su perfil profesional.