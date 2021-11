Dolor de espalda: la cuenta pendiente que arrastramos

Seguro que alguna vez te has sentido incómodo o molesto por un dolor que has notado en la espalda y que, o se ha ido en un día y no era nada, o ha seguido durante días e incluso semanas, impidiéndote realizar tu trabajo e incluso caminar. Horas tumbado/a en el sofá descansando o giros infinitos en la silla del trabajo. Si te has sentido identificado alguna vez con estas situaciones, habrás sufrido dolor de espalda, un dolor que un porcentaje alto de la población padece o ha padecido y que a muchos de nosotros nos impide, incluso, hacer vida normal.

El día 17 de octubre fue elegido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como el Día Mundial contra el Dolor, un día en el que se destaca esa necesidad de encontrar solución a todos esos dolores que sufrimos de vez en cuando y sobre todo, cuidarse. En España, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en un estudio sobre el estado de salud, enfermedades crónicas, dependencia funcional y el estado de salud percibido, la percepción de un estado de salud bueno va disminuyendo cada vez más con la edad tanto en hombres como en mujeres: un 93,9% de los hombres de entre 15 a 24 años percibe su salud como buena o muy buena, y un 90,7% en mujeres . Cerca de 17,5 millones de personas conviven en España con ese dolor, un dolor donde el 17% de las personas lo cataloga como muy leve, un 31% leve, el 32% lo ve como un dolor moderado, el 16% lo define como severo y por último, un 4% asegura que es extremo.

El dolor de espalda es uno de los más importantes y que podemos sufrir muy fácilmente. Por eso mismo, aquí os dejamos las principales causas de ese dolor de espalda que no te deja "vivir", así como ejercicios para poder tratarlo, posturas incorrectas que haces en el día a día y una serie de consejos que, tarde o temprano, terminarás agradeciendo. Empecemos.

Principales causas del dolor de espalda

Posturas y movimientos

Estar sentado demasiado tiempo en el trabajo, corvando la espalda, pendientes del ordenador y haciendo un esfuerzo, a primera vista invisible, pero que después notaremos la mala postura realizada durante semanas o meses si no actuamos lo antes posible. Con el tiempo, la debilidad de los músculos puede ocasionar ese dolor en el área media, esa presión que hacemos sobre el cuello, columna y ligamentos, puede ser ocasionado por una mala postura que hagamos cada día , y es una de las principales causas del dolor de espalda.

Algunos de los ejemplos donde la mala postura es la principal causa de este dolor son: tos o estornudos; estirarse demasiado; levantar cargas pesadas (si trabajamos con ellas hay que prestar mucha atención y llevar cuidado para no realizar ningún mal movimiento); tensionar el cuello cuando estamos conduciendo o estamos delante del ordenador por largos períodos de tiempo.





Hernia de disco

Los discos intervertebrales son los que se ven afectados en esata ocasión. Estos discos actúan como amortiguadores y son los que permiten movimientos de las vértebras. Con la edad, los discos se van degenerando cada vez más, llegando, muchas veces, a romperse (ruptura o hernia de disco) y esto es lo que genera el dolor de espalda que tanto odiamos y que tantas cosas nos impide hacer. Sin embargo, podemos tener una hernia de disco sin sentir dolor, en ese caso, los dicos se han ido deteriorando pero eso no se traduce en dolor o molestia en la espalda. Para combatir este dolor, la mayoría de tratamientos están relacionados con la toma de medicamentos como analgésicos de venta libre como ibuprofeno o acetaminofén, inyecciones de cortisona o relajantes musculares. Además, el médico puede aconsejarte ir a fisioterapia para realizar ejercicios y posturas para combatir y minimizar el dolor.

Artrosis lumbar

Los principales síntomas de la artrosis lumbar son la rigidez, el dolor y la limitación de la movilidad. En la mayoría de los casos de artrosis, no hay una causa clara que justifique el dolor que sufrimos, no se da cuando estamos tumbados sino que al realizar algún esfuerzo o postura donde tengamos que movernos (por ejemplo agacharnos), será ahí donde el dolor esté más presente que nunca. El tratamiento es muy similar al de la hernia de disco ya que podemos tomar, por ejemplo, paracetamol o antiinflamatorios.

¿Cómo aliviar el dolor?

Algunos de los consejos para poder aliviar ese dolor son:

Realizar estiramientos : ayudan a disminuir el dolor y algunos de ellos pueden ser tocar los dedos de los pies, una postura básica y conocida por todos en la cual tenemos que inclinarnos hacia adelante hasta alcanzar los dedos de los pies; la postura de la cobra es una de las más recomendadas, aquí tendremos que acostarnos boca abajo, poner las manos boca abajo junto a los hombros y luego levantar el pecho para que la paerte superior de la cabeza apunte hacia el techo.

Aplicar calor y frío : otro de los consejos que nos puede servir es el de la termoterapia . Es posible alternar las dos opciones y lo recomendable es que apliquemos (una cosa u otra) por la zona que nos duele, una media hora.

Cremas : algunas cremas ayudan a enfriar o calentar el área afectada y puede ser que no alivie de manera rápida el dolor, pero al menos disminuirá y podremos sentirnos mejor.

Mejorar nuestra postura : la mejor de las soluciones. Una vez que notemos ese dolor en la espalda, ya sea pequeño o muy molesto, debemos cambiar nuestra postura lo antes posible. Al estar de pie, por ejemplo, debemos tener la espalda recta, el pecho elevado y los hombros relajados. Al dormir, también, debemos intentar estar boca arriba, con una buena alineación de la cabeza, el cuello y d ela columna vertebral.

Con todos estos consejos e información sobre el dolor de espalda solo nos queda prestar mucha atención a todos ellos, intentar cambiar algunas de las posturas en nuestro día a día y si, empieza a dolernos, acudir directamente a un médico o profesional para que pueda recomendarte algunos de los pasos a seguir para minimizar y aislar el dolor.