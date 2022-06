La dieta que ha seguido Tamara Falcó para adelgazar 20 kilos: lo cuenta ella misma

Hace algunos años, Tamara Falcó sorprendía con su cambio físico, en el que se podía ver cómo había engordado unos kilos, respecto a lo delgada que ha sido siempre la hija de Isabel Preysler. Fue la propia Falcó la que explicó que su aumento de peso se debía a un problema de salud, y es que le habían detectado hipotiroidismo. Fue una época dura para la actual colaboradora de Antena 3, y ella misma reconocía que estaba sometida a gran estrés, algo que tampoco ayudaba en su cambio físico.

Tras detectar el motivo de su aumento de peso, Tamara no se encontraba agusto con su cuerpo, y decidió ponerse en manos de profesionales para recuperar su figura. Ella misma en sus redes sociales dejaba claro que la constancia había sido la clave para su nuevo cambio físico: "Es una pregunta compleja que me hacéis muchas y la verdad es que el sobrepeso se puede deber a muchas situaciones distintas. Yo no soy médico, no me atrevo a aconsejarte, lo que sí te digo es que no paré hasta lograrlo, aunque tuviera altibajos y siempre en manos de profesionales".

Las claves de Tamara Falcó para perder peso

En concreto, en su caso, la clave fue una rutina de ejercicios diaria, combinada con yoga, ciertos cambios en su alimentación para hacerla más saludable y, sobre todo, contar con un equipo de especialistas que le guiaron en el proceso.

Tamara acudió a una clínica de Marbella, en la que le recomendaron una dieta para favorecer el funcionamiento del tiroides, con alimentos ricos en minerales, como el marisco, los pescados o las legumbres. Además, la calidad nutricional de los alimentos que se consumen también es muy importante y orientar la dieta hacia un estilo vegano, con predominio de fruta, verdura, semillas y legumbres, ayuda a reducir el riesgo de hipotiroidismo, según un estudio que recoge 'Nutrients'. En días en los que Tamara se siente pesada, recurre al caldo de verduras.

El otro punto clave de la rutina de la colaboradora de 'El Hormiguero' es el yoga, que se ha convertido en su mayor aliado. Por un lado, Falcó es consciente de la importancia de la correcta respiración en este deporte y, además, le ayuda a encontrar un equilibrio corporal. Según varios expertos, se trata de una práctica deportiva con la que quemar calorías y disminuir el estrés, dos aspectos básicos para sentirse bien en el día a día.

Pese a lo que pueda parecer, el yoga es un muy buen deporte para regular nuestro peso corporal, ya que practicándolo liberamos una serie de hormonas, como el tiroides, que ayudas en la quema de calorías. Además, en el caso de Tamara es muy beneficioso para fomentar que esta glándula sea más eficaz.