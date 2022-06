La dieta que ha seguido Adele para adelgazar más de 40 kilos: lo cuenta ella misma

Adele ha sufrido un espectacular cambio físico. Y es su gran pérdida de peso de 45 kilos. La fórmula es sencilla: además de una estricta rutina de ejercicios emplea la denominada dieta sirtfood pero en su versión más severa. Esta dieta (valga la redundancia) está basada en el consumo de alimentos que interaccionan con un grupo de proteínas denominado sirtuínas y que promete adelgazar, estimular la reparación celular y el rejuvenecimiento.

Este plan de adelgazamiento se convirtió rápidamente en viral y promete adelgazar hasta 3 kilos por semanas sin eliminar cosas tan ansiadas como el chocolate o el vino tinto. Se realiza, como hizo Adele, en tres fases. En la primera se limita el consumo de calorías diarias a 1.000 con una alimentación que se sustenta en zumos (hechos fundamentalmente con col, rúcula, perejil, apio, manzana verde y zumo de limón) y una comida única al día. La segunda fase, es más liviana. Plantea 3 comidas al día y un zumo. Ahí ya podremos introducir carnes magras además del aceite de oliva, nueces, fruta, verduras, trigo sarraceno y harina integral. Más los tres té diarios. Y, por último, la tercera. La más permisiva. Permite mucha comida (es aquí cuando puedes comer chocolate y vino si quieres).









Los famosos alimentos 'sirt' que conforman esta dieta son alimentos elevados en proteínas sirtuinas. Serían: las manzanas, arándanos, trigo sarraceno, alcaparras, cítricos, chocolate negro que contenga más del 85%, aceite de oliva virgen extra, té verde, dátiles, perejil, col rizada, vino tinto, cebolla morada, rúcula, cúrcuma o nueces.









Como todo, es aconsejable que antes te pongas en manos de un especialista para saber si realmente esta dieta es para ti. Pero de lo que no cabe duda es del gran cambio que ha experimentado Adele y que ha contado a través de sus redes sociales. Volviendo a la dieta, su punto fuerte es que está basada en alimentos 'healthy' y con un contenido elevado en nutrientes y minerales. No obstante, al ser tan restrictiva (sobre todo en las primeras semanas) debes ser muy constante y hacer también deporte a diario para evitar el temido efecto rebote.









Por suerte esto no le ha ocurrido a la intérprete de 'Someone like you'. Lo cierto es que está estupenda y así lo muestra en sus redes sociales.

¿Cuáles son las contradicciones de la dieta que ha hecho adelgazar a Adele?

Esta dieta tiene un gran factor peligroso: una exagerada restricción de calorías en su primera fase. Además de la prohibición o de la ausencia de numerosos alimentos que son buenos, ricos y saludables para el organismo.Cualquier dieta que sea restrictivas y que no este supervisada por cualquier especialista no debería de seguirse. La cantante Adele sigue esta dieta bajo la supervisión de los dos doctores que crearon este plan. Acudir a esta clínica estaría alrededor de 2000 euros la semana.