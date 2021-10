La dieta que ha seguido David Bustamante para adelgazar más de 20 kilos: lo cuenta él mismo

David Bustamante es uno de los rostros mediáticos más reconocidos en nuestro país. Su paso por 'Operación Triunfo' lanzó al cántabro al estrellato. Ahora, y ya pasado el tiempo, trata de reinventarse para seguir en primera línea y que su trabajo no sea en vano. Bustamante se encuentra actualmente haciendo un musical y también participando en 'MasterChef Celebrity'. Un formato en el que estamos viendo una faceta del ex de Echevarría hasta ahora desconocida. Entre fogones.









El artista también es seguido por muchos por un motivo muy concreto: su buena apariencia física. El concursante de 'MasterChef Celebrity' ha seguido una dieta citogénica baja en grasas en la que prima el consumo elevado de proteínas y rechaza los hidratos. Esto provoca que el cuerpo pierda peso de una forma muy rápida.

A finales del pasado año, Bustamente indicaba que gracias a este método había logrado perder los kilos ganados en el confinamiento. Nuria Roca, Bibiana Fernández y Santiago Segura son otros de los nombres reconocidos en España que también han seguido este método. En concreto, como se mencionaba anteriormente, se trata de una dieta que conlleva un cambio metabólico en el cuerpo.









Y, según informa Business Insider, ayuda a adelantar el proceso con más celeridad porque al tomar pocos (o ningún) hidrato, se fomenta una escasez de glucosa que obliga al cuerpo a generar el combustible que necesita a partir de las grasas. Así, se reduce la acumulación de las mismas.

El ex triunfito aseguró, sobre su pérdida de peso que "todos tenemos espejos y no hace falta que nos digan si estamos gordos o delgados, y hay que decir: ‘¿que tal estás, cómo te sientes? Es cuestión de salud y bienestar".



Es una dieta bastante restrictiva que impone desde las primeras fases de la misma que solamente se tomen proteínas con ciertas verduras. Además, a medida que se va avanzando en el tratamiento, se van introduciendo progresivamente todos los grupos de alimentos. Como Bustamente, se pueden llegar a perder 9 kilos en un mes al forzar al organismo para que queme más grase de forma recular, por lo cual toda la que se tiene acumulada deja de estarlo. Un acierto para preparar el organismo para la época navideña.

Así se burló Bustamante de Irene Montero en directo en La Sexta

Hace unos meses, el cantante y ex triunfito, David Bustamante, se burlaba en La Sexta del lenguaje inclusivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. “Estamos todos, todas y todes un poco tensos, tensas y tenses”, se mofaba el cantante sobre la estrategia de lenguaje inclusivo de la dirigente de Podemos.









Por último, y para remarcar que no es votante de la formación morada, Bustamante matizaba que no tiene una ideología política clara y que no se casa con ningún partido en concreto: “Igual me visto un día de naranja, rojo, azul y verde y me dicen que plural soy”, comentaba el artista, jugando de nuevo con los colores, como con la portada del disco.

Preguntado en 'Liarla Pardo' de La Sexta sobre la polémica originada por su guiño al color morado, Bustamante quiso matizar que “era una gracia para sacar la portada del disco otra vez”. Así, trató de desmarcarse de hablar de política en una entrevista que versó fundamentalmente sobre su nuevo disco.