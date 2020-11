El día a día del personal sanitario más expuesto al virus: la enfermera de UCI

Elena es supervisora de Enfermería de una Unidad de Cuidados Intensivos. Ha contado a COPE cómo afrontaron la primera ola de COVID y cómo trabajan en esta segunda. También los momentos más duros que ha vivido. Desde que estalló la pandemia, 1.500 enfermeras han muerto por COVID en 44 países. Más que durante toda la I Guerra Mundial.

Confiesa que esto se parece a un 11M sin atisbar un final:"Es una mala pesadilla. El atentado de Madrid fue igual de duro e igual de intenso, pero corto. Esto no acaba. Es un mal sueño".

Así se expresa Elena a COPE. Supervisora de enfermería de la UCI de un hospital madrileño, asegura que su trabajo siempre ha sido difícil, pero en el momento actual más todavía. "Nos movemos en una situación grave, con pacientes ya de edades muy diversas. No sólo juega con la situación del paciente, sino también con las familias que no tenemos, con esos sufrimientos... Ese es nuestro día a día". Y quiere descartar que la epidemia se centre sólo en los más mayores. "Abarca a todas las edades. Sí que es verdad que en la primera ola el paciente de UCI era mayor, pero cada vez se van acortando más esas edades. Ahora la edad media está en el ojo del huracán -55 años- y poco a poco iremos recortando. Una persona de 55 años es una persona muy joven".

Elena echa la vista atrás y recuerda el peor momento que sufrió. "Fue marzo de 2020. Pasé a tener una cantidad ingente de personal nuevo, sin ninguna experiencia en UCI, y eso no es bueno ni para la enfermera ni para el paciente". Y en ese punto resalta la falta de personal especializado. "El trabajo normal que antes una enfermera hacía de siete o diez horas, ahora necesita una compañera que la atienda, que la ayude desde una zona limpia. Porque la enfermera que entra en la zona roja, en la zona COVID, pasa a estar aisladas de ese exterior limpio. Necesita una compañera para todo. Desde vestirse y desvestirse a todas las técnicas que tiene que realizar sobre un paciente. Hemos pasado de llevar una enfermera a dos pacientes a tenernos que repartir dos enfermeras para cuatro pacientes, porque ellas mismas tienen que dividir su tiempo para no pasarse siete horas con un EPI puesto. Necesitaríamos tanta ayuda exterior que no sé si sería fácil cuantificarla".

Asegura que ellos sólo descansaron un mes, desde finales de junio a finales de julio, y que aunque no están desbordados sí agotados. "Es una rueda que pasa muchas veces por el mismo sitio. Que no estemos desbordados no quiere decir que la realidad no esté ahí. No hay gente sentada como en marzo en los pasillos, pero hay muchos pacientes. Es un ritmo constante que nos aplasta".

SIN DATOS SOBRE CUÁNTO PERSONAL DE ENFERMERÍA HAY EN LAS UCIs DE ESPAÑA

Esta supervisora nos dice que no está cuantificado el número de personas que en España se dedican a atender a los pacientes más graves, porque no hay una especialidad de intensivos entre el personal de Enfermería. Para ella, un grave error, "porque no se puede ser especialista para todo". "Nosotras vivimos a pie de cama del paciente. Por eso, el mayor porcentaje de contagios es inevitable que sea el de la persona que atiende siete horas al día a su paciente a pie de cama o diez horas de noche'.

Y asegura que la presión psicológica está siendo peor que la física. "Al principio de la pandemia cuando uno se enfrenta a lo desconocido tiene miedo. Tienes miedo por ti, por tus hijos que están en casa, por tu marido, por tus padres... Conozco a enfermeras jóvenes que han perdido a sus padres y a sus abuelos. Y eso se lleva a la espalda, porque uno se dice así mismo todos los días 'No he sido yo la que lo he llevado a casa', pero tu subsconsciente te dice '¿He sido yo la que lo he llevado a casa?".

LOS MOMENTOS MÁS EMOTIVOS QUE HA VIVIDO

Elena nos cuenta dos. Uno de las personas sedadas que durante el confinamiento despertaron sin saber qué había pasado. "Había un señor que no entendía que su mujer no viniera a verle. Cuando le explicamos lo que estaba sucediendo en el exterior, no se podía creer que eso que les había pasado a ellos hubiera obligado al mundo a confinarse en sus casas. Lo veían como una locura".

El otro fue el de una mujer que dio a luz. "Era una chica de 26 años y a los dos días de dar a luz nos la trajeron a la UCI muy malita con COVID. Estuvo un tiempo largo sedada y cuando despertó su marido nos había mandado muchas fotos de su hija. Nosotros se las enseñábamos y ella lloraba. Cuando ella lloraba, nosotros llorábamos, y no quería que le dejáramos las fotos delante, porque sólo decía que quería luchar para verla en persona. Dos meses después, vino a vernos con su niña en brazos".