DGT: Esta es la multa que te puede caer por conducir sin camiseta

Aunque oficialmente no hemos entrado en el verano, las altas temperaturas son ya las protagonistas de nuestro día a día. Por ello, hay muchas personas que conduciendo deciden quitarse la camiseta para no pasar tanto calor. Otra infracción frecuente durante el verano es conducir con chanclas, descalzo o con calzado abierto. Una práctica que puede entorpecer el uso de los pedales y mermar la capacidad de reacción. No obstante, esta conducta no está explícitamente recogida como una infracción en el Reglamento General de Circulación.

Cuando conducimos sin camiseta, debemos tener en cuenta que es más fácil que suframos quemaduras como consecuencia de un frenazo brusco que haga que nuestro cinturón de seguridad roce la piel. Asimismo, este acto aumenta la gravedad de cualquier lesión causada al volante. Por ello, se nos puede poner una multa que nos cueste 80 euros, nada más y nada menos. Y, aunque pueda parecer una cifra no muy alta, a nadie le gusta soltar este dinero por una infracción de tráfico. De hecho, puede llegar a costarnos 200 euros e incluso tres puntos del carnet si la Guardia Civil considera que es una infracción grave.

¿Dónde se recoge la infracción?

Además, hay que tener en cuenta que nuestra seguridad está viéndose afectada. El mismo importe supone conducir con el codo apoyado en la ventanilla, pues esta posición puede afectar a la libertad de movimientos del conductor. Por no hablar de que estaríamos circulando con una sola mano al volante (completamente prohibido por la DGT), o de que un coche que pase cerca podría provocarnos lesiones graves.

A pesar de que en el reglamento de circulación no aparece como tal el hecho de conducir sin camiseta, como sí que ocurre en el caso de conducir con chanclas o descalzo, existen una serie de artículos en los que se menciona la vestimenta del conductor. Por ejemplo, está el caso del Artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, en el quese menciona que el "conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción".

Con estas palabras también se hace referencia a las ocasiones en las que llevamos demasiada ropa. Pero esta no es la única mención, también podemos recurrir al Artículo 3.1, en el que se dice que se debe conducir con "la diligencia y precaución necesarias para evitar todo el daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía". También sostiene que "no usar camiseta podría producir heridas en caso de activarse el cinturón de seguridad". Con lo cual, podemos determinar que conducir sin camiseta representa un peligro y que podemos recibir una sanción por parte de las autoridades competentes.