El detalle en el funeral del Duque de Edimburgo que rompe el corazón de los británicos: "Desgarrador"

Este sábado se ha celebrado el funeral del Duque de Edimburgo con una solemne ceremonia en la capilla de San Jorge, en Windor para conmemorar la vida y el legado que deja el consorte de Isabel II. Apenas 30 invitados y un pequeño coro se encontraban en un acto sobrio y de escala reducida por el coronavirus. El cortejo fúnebre llegaba con las medallas y condecoraciones que le fueron asignadas en su país. La solemnidad, simplicidad y el aire militar han sido las principales características que se producían en el último adiós al Duque.

No obstante, hay un detalle que no ha pasado inadvertido en redes sociales. La reina, Isabel II, vestida de un negro riguroso se ha sentado apartada. Estaba sola, con un sombrero a juego y la mascarilla por la pandemia. Esta fotografía ha adquirido casi de inmediato el matiz de viral en redes sociales por todo lo que representaba. Numerosos tuiteros británicos escribían conmovidos por la instantánea y muchos lo calificaban de "desgarrador" y les creaba de igual forma una profunda tristeza.

