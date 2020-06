El dato oculto que esconde la cáscara de un huevo: desciframos su código secreto

Uno de los alimentos más populares en el mundo es el huevo, además de ser básico en nuestra dieta. Se pueden comer de mil maneras, son ricos en proteínas y muy deliciosos. Cada vez que acudimos a un supermercado es frecuente ir hasta la sección de huevos y coger un pack de seis o doce. Lejos quedan esas tradicionales hueverías de barrio, que poco a poco han ido desapareciendo del paisaje urbanístico.

Lo que tal vez no sepas que es una gallina sólo puede poner un huevo al día... y no todos. Eso sí, son madrugadoras: la mayoría los ponen entre las 7 y las once de la mañana. Pero no todos los huevos son iguales.

Los huevos tienen su propio DNI, que aporta una información esencial antes de comprarlos. Sin embargo, nuestro desconocimiento lleva a que no prestemos atención a esos datos que aparecen de forma muy visible en su propia cáscara. Y es algo importante porque los huevos son uno de los alimentos que mejor conservación tienen que tener para que no se pongan en mal estado y evitar cualquier tipo de intoxicación.

El 'manual de instrucciones' al que hacemos referencia es obligatorio en todos los huevos que vayan destinados a la venta directa del consumidor y tiene mucho que ver con la garantía propia de calidad de las "gallinas felices".

Las letras y numerología que se trata son:

El modo de cría

El consejo de conservación recomendación de que se conserven los huevos en el frigorífico

La fecha de consumo preferente. Normalmente son 28 días desde la puesta dela gallina

El tamaño medio del huevo

El huevo se mide en varios números y tipos de gallina:

0 Ecológico

1 Huevo de gallinas camperas

2 Suelo

3 Jaulas

Gallinas criadas en jaula

Gallinas criadas en suelo

Gallinas ecológicas

Dígito perteneciente a políticas y provincia proviniente de la gallina

Ese código lo puedes encontrar en la cáscara de todos los huevos. A continuación, dejamos una imagen explicativa para detectar número a número y cada letra del código de los huevos que nos serán de muchísima utilidad para controlar tiempos de consumo:

EL TRUCO PARA SABER SI UN HUEVO ESTÁ MALO O NO

Los huevos pueden permanecer refrigerados de tres a cinco semanas a partir del día que fueron colocados en la nevera. Pero si tienes dudas antes de comerte el huevo de si está bueno o no, también hay un truco muy sencillo para comprobarlo. Echa agua en un vaso o una taza e introduce el huevo antes de cocinarlo. Si el huevo flota está malo, pero sí se queda en el fondo estará bueno y te lo podrás comer sin ningún problema.

¿CUÁNTOS HUEVOS DEBO COMER?

Ya sabemos cómo saber si un huevo está malo o no, pero... ¿cuántos huevos debo comer a la semana?: “La recomendación es tomar de 3 a 5 huevos a la semana, sin problemas. Hace muchos años se decía que la yema tenía un colesterol malo para la salud cardiovascular. Sin embargo, esto se está desmintiendo cada vez más porque tiene muchos antioxidantes que son buenas para controlar el colesterol” explica la doctora Wänrberg

