La curación del cáncer tiene su futuro en la técnica CRISPR

La lucha contra el cáncer se libra gracias a la investigación. 18 millones de euros destina la AECC en diferentes proyectos para que los investigadores puedan avanzar en los 250 proyectos que hay en marcha en España. La técnica CRISPR se encuentra entre las más avanzadas para vencer el cáncer. Una Técnica de edición genética que permite que el propio sistema inmunológico del paciente luche contra el tumor. De momento, en España, solo se aplica en proyectos de investigación, aunque en Estados Unidos sí está aprobada en el sistema de salud.



Los expertos aseguran que esta novedosa técnica ha permitido en Estados Unidos curar la leucemia en dos casos concretos. Se trata de dos niñas, una de ellas había nacido con la enfermedad y a los once meses la técnica CRISPR ha permitido erradicar el tumor. Con las leucemias funcionan porque son tumores líquidos, estos niños que se han curado se les ha quitado la sangre se les ha aplicado quimioterapia y con la sangre nueva modificada se han curado.



Marcos Malumbres, Jefe en el Centro Nacional de Investigaciones, explica que “hay mutaciones en cáncer que se elimina un gen y lo que hay que hacer es recuperarlo, hay mutaciones en cáncer que hace que haya un gen malo. La técnica CRISPR te permite modificarlo, puedes crearlo, puedes cambiar de un gen a otro muy parecido. Puedes hacer que sea más fuerte, puedes hacer que sea más débil”. Esta manera tan divulgativa de explicar los complejos procesos en investigación nos permite entender como con la técnica CRISPR el médico puede coger el sistema inmune del paciente y editarlo para que las células buenas sepan como matar a las células cancerígenas. Es lo que se llama un fármaco vivo, no es una droga, no es quimioterapia, es un tratamiento de inmunoterapia 2.0. Son las propias células del paciente las que se modifican genéticamente para que maten a las células tumorales.

Sin embargo, no se pueden lanzar las campanas al viento. Estamos ante el inicio de todo. En los tumores líquidos como la leucemia es más fácil de aplicar, ahora mismo se investiga cómo hacerlo en cánceres con más de un tumor. Los expertos insisten en que todavía queda mucho camino, se trabaja en investigación para reducir costes y analizar riesgos, son técnicas todavía poco eficientes que a la larga serán una realidad como explica Marcos Malumbres: “Al principio esta técnica costaba un millón de euros por paciente, y ahora el Clinic de Barcelona lo está realizando por unos sesenta mil euros”. Tampoco sabemos “como son de limpias estas técnicas, es decir las consecuencias de su aplicación, todavía son técnicas poco eficientes”. De ahí que haga falta invertir para seguir investigando, para seguir avanzando.



La Asociación Española Contra el Cáncer invierte al año 17'8 millones de euros en 250 proyectos. Cinco de ellos tienen que ver con esta técnica CRSPR. Isabel Orbe, directora general de la fundación Científica de la AECC, asegura que es necesario invertir porque “la investigación genera un modelo de país, un modelo de riqueza que le da seguridad a España. La investigación es una inversión”. Por este motivo la AECC no ha reducido su presupuesto en investigación cuando desde la administración sin embargo ha mermado más de un 30%.