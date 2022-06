Cuando el bisnieto de Isabel II o la hija de Curry les robaron el protagonismo y otras travesuras célebres

El Reino Unido vive inmerso en la celebración del70 aniversario del reinado de Isabel II. La monarca no asiste a todos los actos de este Jubileo de Platino por motivos obvios: sus 96 años -magníficos 96 años-, pero que la obligan a guardar cierto reposo.

Sí ha estado presidiendo en el balcón del Palacio de Buckingham el Desfile del Estandarte que ha dado comienzo a todos estos actos conmemorativos. Sin duda, la reina Isabel (vestida con abrigo azul pastel y sombrero a juego), era la protagonista: 1.500 soldados, con bandas musicales y cientos de caballos, marchaban en su honor, mientras unos 70 aviones de las fuerzas aéreas, incluida la patrulla acrobática Red Arrows, sobrevolaban el palacio. Pero de repente, todo el protagonismo se lo robó un pequeño de tan solo 4 años cuyos gestos y muecas han dado la vuelta al mundo.

¿Quién es este pequeño travieso que ha dejado en segundo plano a Isabel II en su Jubileo? Se trata de Louis, el hijo menor de los Duques de Cambridge, que junto a sus hermanos George y Charlotte y otros miembros de la familia real acompañaban a la reina durante el desfile.

Louis de Cambridge





A Louis, de tan solo 4 años, y que no había parado de saludar a todos los ciudadanos que habían acudido a honrar a su bisabuela, le atronaron los oídos al paso de la Red Arrows y en algún que otro momento hasta se aburrió de forma soberana.





Y no paró de comentar cosas con la bisabuela. 100 libras por conocer que era lo que tanto le interesaba.





Pero el hijo de los Duques de Cambridge no ha sido el único que ha robado con sus travesuras infantiles el mérito al verdadero protagonista de la noticia. Hacemos un repaso:

Riley Curry, hija de Stephen Curry

Ocurría hace unos años, en 2015, cuando Stephen Curry había marcado nada más y nada menos que 34 puntos en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste entre los Warriors y los Rockets. Era el gran protagonista de aquel partido y los medios de comunicación querían hablar con él, pero sin embargo, la protagonista de aquella rueda de prensa fue una personita de tan solo 2 años, Riley, la hija del base de los de Warriors que apareció por sorpresa de debajo de la mesa.





"Ella es así" tuvo que decir Stephen Curry después de que bostezara, hablara, se echara a reír...

El Papa Francisco cede a menudo el protagonismo a los niños

No hay día en la que no haya noticias del Vaticano y del Papa Francisco, ya sea por algún acto ecuménico, una audiencia, algún viaje. El Santo Padre está acostumbrado a ser el punto de mira de los fotógrafos, de las cámaras y suele reaccionar con suma naturalidad cuando ocurre algún hecho extraordinario y no previsto en algunos de esos actos. Normalmente quienes tienen la osadía de interrumpir son niños. Solo un niño puede hacer algo así como acercarse al Papa durante una audiencia y quitarle el solideo para ponérselo él en su cabeza.

Esto ocurría el 20 de octubre de 2021 durante una catequesis en el Aula San Pablo del Vaticano. Pero hay más, en 2018, durante una audiencia un pequeño sordomudo subió al lado del Papa y se puso a jugar con los guardias suizos.

"Este niño tuvo la libertad de acercarse y moverse como si estuviera en casa, por esta lección, porque los niños no tienen un traductor automático del corazón a la vida, los niños continúan. Que el Señor lo ayude en su limitación y en su crecimiento", dijo el Francisco.

Los hijos de Robert Kelly, experto en política de la BBC

Ocurría en los primeros meses de pandemia cuando prácticamente todo el mundo -salvo trabajadores esenciales- teletrabájamos y los corresponsales de las distintas televisiones mundiales entraban desde sus casas en sus respectivos programas de cadena. La cadena británica BBC abría conexión con su corresponsal político en Corea del Sur y en medio de su intervención entraban en escena sus hijos. La mujer de Robert Kelly se tuvo que esforzar para evitar lo que creía iba a ser una catástrofe, sin embargo las imágenes se hicieron virales y ellos son conocidos en todo el mundo.





Felipe Juan Froilán Marichalar y Borbón

El hijo mayor de la infanta Elena y sobrino de los Reyes Felipe VI y Letizia es conocido en nuestro país, no solo por pertenecer a la familia real sino también por sus apariciones en las revistas del corazón. Pero si hay una imagen que nadie olvida de él y que dio la vuelta al mundo fue la patada que propinó a la sobrina de la entonces princesa Letizia, Carla Vigo Ortiz y a Victoria López-Quesada Borbón Dos Sicilias, el día de la boda de los Príncipes de Asturias el 22 de mayo de 2004.





Dylan, su coreografía de "Happy" le robó todo el protagonismo a Pharrell Williams

Concierto de Pharrell Williams en Inglaterra, invita a los niños a subir al escenario cuando comienza a interpretar uno de sus grandes éxitos "Happy". Es en ese momento en el que entra en acción Dylan, 7 años, poco a poco se va haciendo hueco en el escenario y su coreografía da la vuelta al mundo.

No había nada más que hacer que alabar el baile y el atrevimiento y es lo que hizo el rapero.

El niño que robó el protagonismo, un instante, a Meghan Markle

Fueron segundos y muy pocos se dieron cuenta, pero siempre hay alguien atento a todos los detalles. Nos situamos en el momento en el que la novia, nada más y nada menos que Meghan Markle entra en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor para dar el 'Sí, quiero' al príncipe Harry. Era el 19 de mayo de 2018 y un joven paje que sujeta la cola del vestido de la futura Duquesa de Sussex entra en escena.





Fue el experto televisivo @kortvex el que se daba cuenta y subía el momento a su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Pero había alguien, alguien en las sombras en el que nadie había reparado, que no iba a permitir que el día de la boda fuera el cuento de hadas que todos habían imaginado...”.