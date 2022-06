Isabel II mantiene hasta el final el suspense en su propio Jubileo de Platino

Llegó al trono con 25 años, por doble carambola, y prometió a los británicos dedicar la vida a servirles. Ahora, con 96, en su mensaje oficial para celebrar los 70 años como reina, termina con estas palabras: “Your Servant. Elizabeth R.”

La dedicación de Isabel II a la corona es precisamente lo que millones de británicos se disponen a aplaudir y agradecer durante el Jubileo de Platino . Que empieza este jueves en la agenda real, pero lleva días inundando escaparates y viviendas.

Sin embargo, Buckingham Palace no ha confirmado la presencia de la protagonista, y no se espera que lo haga hasta los momentos previos a los dos actos en los que está previsto que participe: el saludo en el balcón del jueves por la mañana y el servicio religioso al día siguiente.

Lo único que está anunciado es que la Reina de Inglaterra llevará a cabo la iluminación de una antorcha este 2 de junio por la noche desde su residencia de Windsor. Todo lo demás será parte de la retransmisión televisiva: y la propia BBC tendrá que adaptarse sobre la marcha, según tenga que enfocar a la protagonista u ocuparse de que pueda seguir su propia fiesta desde el sofá.

La agenda prevista es la siguiente:

Jueves 2 de junio

10:00 (11:00 hora española) Trooping the Colour. Arrancan las celebraciones con el desfile del cumpleaños oficial de la Reina. Terminan con la famoso foto de la Familia Real en el balcón.

21:45 (22:45 hora española) Lighting of the beacons. Encendido de antorchas, con más de 1.500 en el Reino Unido y otras tantas en las 54 naciones de la Commonwealth. La iluminación principal es la escultura “Tree of Trees”, instalada en la puerta principal de Buckingham Palace: se encargará de encenderla el Duque de Cambridge, William, en nombre de su abuela.

Viernes 3 de junio

11:00 (12:00 hora española) Service of Thanksgiving. Celebración litúrgica de Acción de Gracias, presidida por el reverendo David Ison, deán de la Catedral de St Paul. Es el momento solemne del Jubileo, y repicará la famosa campana Great Paul, reparada recientemente, que pasa por ser la más grande de todo el Reino Unido y ha estado 50 años en silencio.

Sábado 4 de junio

17:30 (18:30 hora española) Derby en Epsom Downs. Las esperadas carreras de caballos, a las cuales asistirán varios miembros de la Familia Real, aún sin especificar.

20:00 (21:00 hora española) Platinum Party at the Palace. Concierto en directo desde el palacio Buckingham con Alicia Keys, o Andrea Bocelli. Se esperan sorpresas y, al igual que el resto de los actos del Jubileo, será retransmitido íntegramente en directo por la BBC.

Domingo 5 de junio

14:30 (15:30 hora española) Platinum Jubilee Pageant. El gran espectáculo en forma de desfile, que durante más de dos horas irá narrando la historia del reinado de Isabel II. El broche final lo pondrá Ed Sheeran, encargado de cantar el “God save the Queen”.

Y mientras tanto, se celebrará de forma simultánea en todo el Reino Unido el almuerzo festivo multitudinario llamado “Big Jubilee Lunch”, que cada barrio o comunidad está invitado a organizar. Incluso hay receta de pudding especial para la ocasión.