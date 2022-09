La crisis de microchips multiplica el tiempo de espera de un coche nuevo: ¿cómo afecta al mercado de ocasión?

El tiempo de espera para recibir un coche nuevo se ha multiplicado por 6 desde antes de la pandemia. La crisis de los microchips sigue generando grandes problemas en las cadenas de producción y es que, al contrario de lo que se espera, la situación no está mejorando en la segunda mitad del año. Una crisis que está afectando directamente al mercado de ocasión, donde los vehículos han incrementando de manera notable su precio.

No hay visos de mejora y se suceden las paradas en las fábricas, de hecho, se están matriculando un 40% menos de vehículos que antes de la pandemia y la espera para estrenar coches se amplía. Raúl Morales, de Faconauto, la patronal de los concesionarios explica a COPE qué está ocurriendo en varias fábricas de nuestro país.

"La incertidumbre es muchísima, pensábamos que en el segundo semestre de este año se iba a regularizar esa situación poco a poco, pero estamos viendo que no. De hecho, hay fábricas en España que ya han anunciado que van a parar sus líneas de producción porque no pueden abordar el montaje y desmontaje de los coches", apunta.

En cuanto al tiempo de espera para recibir un vehículo nuevo, "la media estaba en un mes, de hecho hay marcas que siguen manteniéndose esas medias, marcas coreanas que tienen sus propios microchips, el resto de marcas están tardando entre cuatro y seis meses, pero habrá marcas que tarden tres en ciertos modelos y en otros que a lo mejor tarden ocho, nueve o incluso un año".

El vehículo de ocasión

Esta situación hace que muchos clientes opten por el vehículo de ocasión, pero no hay suficiente oferta. A esto hay que sumar que los precios son más altos que hace un año y los vehículos más viejos. Eric iglesias, de Ancove, la Asociación Nacional de Comerciantes de vehículos, pone datos a este aumento de la demanda: "Ha crecido más o menos un 16,7% esto se sitúa en unos 12.350 € el precio medio, el 67% de vehículos que más han vendido ha sido más de 8 años".

Audio





Las previsiones para los próximos meses no son muy halagüeñas, como explica Morales: "Las empresas no están renovando sus flotas, las empresas de alquiler de vehículos no están comprando todo lo que deberían comprar y eso es un caladero de vehículos de ocasión. Hasta que eso no se solucione, el mercado de ocasión tampoco va a volver a crecer y en el trasfondo de todo esto lo que está ocurriendo, qué es que desgraciadamente el parque automovilístico español sigue envejeciendo".

En cuanto a la posible solución que dan los concesionarios a los clientes que acuden buscando un coche nuevo, "el cliente que va a un concesionario va a encontrar coches porque los concesionarios están aprovechando de los coches que van saliendo de las fábricas. Si a ese cliente le cuadra ese coche lo va a tener de manera casi inmediata, pero si quiere algo más o alguna cosa que se salga un poco de lo normal va a tener que esperar", explica Morales.