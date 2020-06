La contundente respuesta de Rocío de Meer a Dina Bousselham tras acusarle de ganarse “un Óscar” en Sestao

La diputada de Vox, Rocío de Meer, ha lanzado este domingo una contundente respuesta a la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, después de que esta le acusase de actuar durante la agresión que la parlamentaria denunció el pasado viernes en Sestao. De Meer compartió unas imágenes desde el mitin de su partido en el que podía apreciarse que había recibido una pedrada en la ceja mientras asistía al acto de campaña de la formación que preside Santiago Abascal en Sestao. Un golpe que, según puede apreciarse en la fotografía, le provocó una herida sangrante en la ceja.

Precisamente la ex asesora del líder de Podemos y ahora fundadora del diario oficial del partido, Dina Bousselham, salía al paso para negar que el impacto de la piedra en la cara de la política de Vox fuera real y ha bromeado con que De Meer se iba a llevar “un Óscar”, en referencia a los premios de la Academia de cine de Estados Unidos. No se trata de la única que ha acusado a la diputado de fingir la “pedrada”. Un argumento al que se ha sumado el portavoz de FACUA y el de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Dina Bousselham acusa a De Meer de actuar

Una de las quejas de la diputada de Vox tras recibir la agresión este fin de semana ha sido contra las feministas que utilizan el eslogan “yo sí te creo hermana” en referencia a las agresiones sexuales. Con ello, hacía referencia al hecho de que la mayoría de las celebridades más activas de ciertos sector del feminismo no habían condenado la agresión en Sestao. Algo que a la ex asesora de Iglesias, Dina Bousselham, no le ha hecho gracia.

El Óscar se lo lleva esta señora. Como siempre con la connivencia del poder (mediático también, por supuesto). #Ridiculohttps://t.co/fEyxFhohvV — Dina Bousselham (@DinaBousselham) June 28, 2020

“El Óscar se lo lleva esta señora. Como siempre con la connivencia del poder (mediático también, por supuesto)” le respondía la involucrada en la trama de la tarjeta robada. “Ridículo”, concluía. Unos comentarios que se suman a la corriente de algunos de sus ex compañeros de partido, como Echenique, que mantenía que no que se veía en la foto de De Meer era “ketchup”.

La contundente respuesta de la diputada de Vox

Precisamente en el mismo fin de semana en el que se han filtrado los audios de la declaración de Dina Bousselham en la causa del robo de su teléfono móvil, y en el que se aprecia que la periodista cambia de versión para acomodarla a la de Iglesias, De Meer no ha dejado pasar la oportunidad para recordárselo en un mensaje a través de las redes sociales.

El Oscar pídeselo al juez, que no sabe con cuál de tus versiones quedarse. https://t.co/d0pHOz2cIL — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) June 28, 2020

“El Oscar pídeselo al juez, que no sabe con cuál de tus versiones quedarse”. De Meer hace referencia a que, según los audios que publica este fin de semana ABC, Bousselham aseguró el pasado 18 de mayo que la tarjeta estaba rota cuando Iglesias le entregó el móvil para, posteriormente, cambiar su versión para acomodarla a la del secretario general de Podemos.

Vídeo

También te puede interesar:

La seria advertencia de Antonio del Castillo tras la agresión a Rocío de Meer: “Nos vamos a la m...”

Rocío de Meer (Vox) responde firme a Echenique tras acusarle de ponerse “ketchup” en la ceja

Dina Bousselham mantuvo en varias ocasiones que Iglesias le entregó la tarjeta dañada