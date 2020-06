Rocío de Meer (Vox) responde firme a Echenique tras acusarle de ponerse “ketchup” en la ceja

La diputada de Vox, Rocío de Meer, ha respondido este domingo a los que, como el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, le acusan de haber fingido este viernes una pedrada en la ceja durante una manifestación de su partido en la localidad vasca de Sestao. El propio dirigente de la formación morada sugería este domingo que la parlamentaria del partido de abascal había empleado “ketchup” en la ceja para fingir el impacto de una piedra desde los grupos de protesta.

Otras voces como el portavoz de la asociación de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, que sugería también que la supuesta agresión era fingida y, más allá incluso, acusaba al presidente de Vox, Santiago Abascal, de haber provocado a los propios agresores. En cualquier caso, la mayoría de dirigentes políticos, incluida la presidenta del Congreso y ex ministra socialista, Meritxell Batet, han condenado la agresión a Rocío de Meer y han señalado que la violencia no es el camino.

La acusación de Echenique

Ya este sábado el portavoz de FACUA acusaba en Twitter a De Meer de haber fingido la agresión, siendo uno de los primeros que no condenaban la pedrada contra la diputada de Vox. “Vox denuncia que alguien lanzó a su diputada Rocío de Meer una piedra "del tamaño de un huevo" que la hizo sangrar sin provocarle inflamación”, escribía Sánchez en Twitter. “Lejos de sugerir que se trate de otra noticia falsa, creo que es un caso que debería estudiarse en las facultades de Medicina”. Y es que no son pocos los usuarios que subrayaban que la ceja, a pesar del impacto, no estaba inflamada.

Pablo Echenique, portavoz de Podemos, durante una intervención en el Congreso de los Diputados / EFE

Este domingo, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, iba más allá y acusaba a De Meer de haberse puesto “ketchup” en la ceja. “Si la ultraderecha fake "informa" de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto y al día siguiente se comprueba que sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral, tenemos un boquete importante en nuestra democracia”, escribía el dirigente del partido morado en Twitter.

La respuesta de Rocío de Meer

Por su parte, la diputada de Vox que recibió la piedra el domingo en Sestao ha roto su silencio sobre aquellos que le acusan de fingir el ataque en redes sociales y responde firme a través de un hilo de Twitter. “A todos los progres que estáis tan preocupados por mi salud. 1. Si hubiera sido un invento, hoy en Irún me habría puesto una tirita. 2. Si supiera disimular la sangre tan bien, habría tenido un parte médico maravillosamente disimulado también”, subrayaba.

Además, la diputada de Vox explicaba su herida: “Mi herida es limpia, no siguió sangrando, y no fui a un ambulatorio, porque no lo vi necesario. No soy una pupas. Y dije que estaba bien desde el minuto 1”.

Vox responde a Echenique

Por su parte, De Meer ha compartido también la respuesta de Vox a Echenique, que a través de las redes sociales calificaba al portavoz de Podemos como “miserable”. “Con esta declaración miserable, lo que parece fake es tu condición humana”, aseguraba contundemente la formación de Abascal.

“No condenáis la violencia contra VOX porque sois sus verdaderos instigadores, con la complicidad de medios de comunicación subvencionados y los mismos gobiernos que deberían garantizar elecciones libres”.