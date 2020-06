La seria advertencia de Antonio del Castillo tras la agresión a Rocío de Meer: “Nos vamos a la m...”

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha lanzado este domingo una seria advertencia después de la agresión a la diputada Vox, Rocío de Meer, en la concentración de su partido este viernes en Sestao con motivo de las elección al País Vasco. En palabras del conocido padre coraje, la agresión a la parlamentaria del partido de Abascal es un signo del devenir de la política en el futuro de nuestro país del que, como él mismo asegura, “se nos va a la mierda”.

Una agresión que se ha convertido en la polémica estrella de este fin de semana, si bien porque la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, tardaba casi un día en condenarla, o porque el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, acusaba a De Meer de haberlo fingido con “ketchup”. Un argumento al que se sumaban algunas figuras mediáticas como el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, que también ponía en duda la veracidad de la pedrada, así como acusaba a Santiago Abascal, presidente de Vox, de haber provocado minutos antes.

La agresión a Rocío de Meer

La diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, Rocío de Meer, denunciaba a través de una imagen en redes sociales que el viernes recibió una pedrada en la ceja con un proyectil “del tamaño de un huevo”. Todo ello acompañado de una fotografía en el que puede verse la sangre cayendo por el rostro de la parlamentaria.

Gracias a todos por vuestro cariño.



SIN MIEDO A NADA NI A NADIE. — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) June 26, 2020

“Gracias por todas las muestras de apoyo y perdonad mi imposibilidad para contestar a todas como me gustaría”, escribía De Meer en su perfil personal de Twitter, después de que recibiera numerosas muestras de apoyo. Precisamente el Lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, era de los primeros en sumarse a la condena contra las agresiones violentas a miembros del partido de Abascal.

De Meer concluía: “Mi ánimo es para los vascos valientes que viven esto en sus barrios, con riesgo de sus familias y negocios. Y mi desprecio para quienes han secuestrado su bandera”.

Echenique lo pone en duda

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique era, junto a Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, una de las personalidades de la política que, no solo no condenaba la pedrada, sino que negaba que el impacto siquiera hubiese sido real. “Si la ultraderecha fake "informa" de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto y al día siguiente se comprueba que sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral, tenemos un boquete importante en nuestra democracia”.

Si la ultraderecha fake "informa" de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto y al día siguiente se comprueba que sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral, tenemos un boquete importante en nuestra democracia pic.twitter.com/qULLH2c2mg — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) June 28, 2020

Por su parte, el portavoz de la asociación de consumidores era más sutil y aseguraba que, aunque no mantenía que se trataba de una noticia falsa, si que "debería estudiarse en las facultades de Medicina". Un comentario que sugería que, al no haber hinchazón en la ceja de la diputada, podía ser indicativo de que no le había golpeado.

El presagio de Antonio Del Castillo

Una polémica que ha hecho estallar a Antonio del Castillo, padre de la fallecida Marta del Castillo, que a través de su perfil personal de Twitter arremetía, no solo contra los agresores, sino contra los agentes de la Ertzaintza que “no hace nada” o contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Este país se nos va a la mierda, cuando un político no puede dar un mitin en una parte del territorio, llámese Albert Rivera o Santiago Abascal y la policía no hace nada y mientras tanto el ministro de interior politizando escudos de Fuerzas de Seguridad del Estado. — Antonio del Castillo (@kastillo62) June 27, 2020

“Este país se nos va a la mierda, cuando un político no puede dar un mitin en una parte del territorio, llámese Albert Rivera o Santiago Abascal y la policía no hace nada y mientras tanto el ministro de interior politizando escudos de Fuerzas de Seguridad del Estado”.