Consigue la pegatina de la DGT para entrar en las zonas de bajas emisiones: dónde solicitarla y cuánto cuesta

Con la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones en distintas ciudades de España, como Madrid, los vehículos con clasificación ambiental B y C pueden entrar, estacionar y circular por el interior de la M-30 sin limitaciones, salvo las establecidas por Madrid Distrito Centro. Sin embargo, sí se están restringiendo, de manera progresiva, el acceso a los turismos con clasificación ambiental A.

Desde el 1 de enero del 2022, no pueden acceder ni circular por las vías públicas urbanas interiores a la M-30. Pues bien, desde el 1 de enero de 2023, tienen una limitación mayor, y es que tampoco pueden circular por la propia M-30. En este contexto, los conductores tienen muchas dudas: ¿en qué categoría se encuentra mi coche? ¿Cómo puedo conseguir la etiqueta de categorización ambiental? Te explicamos las claves de esta situación.

¿Qué significa la nueva señal de la DGT que llega a las carreteras españolas en 2023? Este nuevo año, en el marco del 'Plan de Actuaciones de Seguridad Vial 2022-2023' se van a producir cambios en algunas señales y a introducir otras nuevas Redacción DigitalMadrid 31 dic 2022 - 17:56

Los cinco tipos de pegatinas existentes

La etiqueta que lleva cada coche va marcada por las emisiones que realiza el mismo. Los más contaminantes se agrupan en la categoría A. No tienen etiqueta y son los de gasolina de antes de 2001 y los diésel de antes de 2006. La segunda categoría son los que llevan la etiqueta B. Aquí encontramos los turismos de gasolina matriculados entre enero de 2001 y 2005 cumpliendo la normativa Euro 3, y los diésel entre enero de 2006 y agosto de 2015 que cumplan las Euro 4 o Euro 5.

La etiqueta C agrupa a los gasolina desde enero de 2006 y a los diésel desde septiembre de 2015, cumpliendo Euro 4, 5 o 6. En cuanto a la etiqueta ECO, es para los híbridos con autonomía de menos de 40 kilómetros electrificados o por gas. Por último, la etiqueta Cero es para los eléctricos puros y los híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía.





Cuánto cuesta el distintivo ambiental de la DGT

El sistema de etiquetas llegó en el año 2016. En dicho momento, un gran número de conductores recibió la pegatina como parte de la campaña de información, pero fueron muchos los que se quedaron sin ella. En sus inicios fue gratuita, pero ahora ya no lo es. Sin embargo, su precio no es elevado, ya que cuesta cinco euros y una vez pegada en tu vehículo no necesitarás otra nueva, salvo que se deteriore, algo que no suele ocurrir.

Dónde puedo solicitar la etiqueta ambiental para mi coche

Puede conseguirse tanto de forma presencial como online, pero varían los tiempos. En caso de querer recogerla tú mismo, puedes acudir a una oficina de Correoscon tu DNI y la documentación del vehículo, allí mismo puedes pagarla y llevártela contigo. Por internet, es posible solicitarla a través de la página de Correos Market. El precio es el mismo, pero tarda en llegarte entre 3 o 4 días, aunque también dispones de la opción de acudir a recogerlo.