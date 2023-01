Entre 200 y 500 euros: Esta es la multa que te puede poner la DGT por hacer esta maniobra con la moto

Puede que seas de los afortunados que todavía le quedan unos días de vacaciones en esta semana de fiestas navideñas, lo que significa, que, sin duda, tienes más tiempo libre. Y qué mejor que aprovecharlo que viajando, para lo que ni siquiera tienes que irte lejos. Y es que puedes hacer un viaje perfectamente por carretera, a un pueblo cercano a donde tú vives o para hacer una excursión.

Y, si eres de los afortunados que puedes salir y viajar en moto, mejor. Porque eso del viento en tu pelo, la sensación de libertad en la carretera, sientan muy bien. Pero hay que tener mucho cuidado con estos vehículos porque, muchas veces, con un pequeño fallo puedes tener la pérdida de control del vehículo y tener un accidente.

Por eso, la DGT advierte de que, si viajas en moto, hay ciertas maniobras que no puedes hacer para, principalmente, tener seguridad en tu conducción. Y, si las haces, que sepas que están prohibidas y que te pueden multar por ello.

¿Por qué no debes hacer un #caballito en #moto?



Porque al levantar la rueda del suelo, pones en riesgo la estabilidad de tu vehículo, la posibilidad de frenar y de controlar la dirección. Por seguridad.



Y te expones a una sanción desde 200 € a 500 € y 6 puntos. pic.twitter.com/oYLgFQFQc6 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 30, 2021

Y es que hacer el caballito con la moto es algo que no deberías hacer bajo ningún concepto. Porque, como recuerda la DGT, levantas la rueda del suelo y pones en riesgo la estabilidad de tu vehículo, frenar y controlar la dirección. Si haces el caballito, que sepas que te pueden multar con una sanción de 200 euros hasta 500 euros, además de perder seis puntos de tu carné de conducir.

Ojo, porque no es la única maniobra que te puede costar dinero si vas en moto: también derrapar o conducir en zigzag están penadas. Así que, ya sabes, si vas a coger la moto, olvídate de venirte arriba y hacer estas maniobras.

Si conduces con esta prenda de ropa te pueden multar

Estamos empezando el año, en pleno invierno, y eso se nota, no solo en cómo las calles están vestidas de luces y que estamos en plena Navidad, sino por las bajas temperaturas. Esta misma semana, muchos expertos nos contaban cómo iban a ser este año de cara al clima, y no se han equivocado en absoluto. Cada vez hace más frío y la lluvia ha sido una constante.

Si tenemos que movernos lejos de casa, optamos por taxis o nuestro coche particular para ir "de puerta a puerta" e intentar evitar los cambios de temperatura que sí que experimentamos cuando vamos en metro o autobús.

#AUDIO ?? ¿Cómo será el tiempo en los primeros meses de 2023? Dos expertos nos responden: "Viene cargado de..."



??Hablamos con dos cabañuelistas que nos cuentan que el tiempo en 2023 será muy distinto a lo que hemos tenido en este año ?? https://t.co/vu0y1KICB4 — Mediodía COPE (@MediodiaCOPE) December 27, 2022

Pero claro, si vamos en coche, tarda un tiempo en calentarse hasta que podemos arrancar. Y por eso, muchas veces entramos en él con el abrigo, el gorro, los guantes y la bufanda. Algo que, aunque no lo sepas, podría suponerte una multa. Y es que el hecho de conducir con abrigo es malo para la seguridad, especialmente si el abrigo es voluminoso, porque limita nuestros movimientos y puede provar un efecto en caso de accidente que te deje sin protección.

Eso sí, no es la única prenda con la que no deberías conducir si quieres protegerte y, también, si quieres evitar multas. Por ejemplo, conducir con guantes o con botas de montaña es motivo de multa. Y ojito, porque la multa no es nada barata: unos 200 euros.