¿El cierto que el aliento de las serpientes tiene un efecto hipnótico en los seres humanos?

"Caminaba por un potrero cuando, de pronto, escuché un feroz bufido. Frente a mí descansaba una muy gruesa serpiente palanca (Bothrops asper), enrollada en voluminosa espiral. Por un momento, permanecí inmóvil, aterrorizado. Observé cómo la sierpe erguía su cabeza y me miraba. Abrió su enorme boca y me mostró sus amenazantes colmillos. Tuve la sensación de que la serpiente exhalaba su aliento hacia mí".

"Rápidamente, dos jóvenes indígenas que venían detrás lanzaron una lluvia de piedras al ofidio. Este, atemorizado, escapó con celeridad lejos de nosotros. Luego, uno de los jóvenes indígenas me dijo de manera contundente: “¡Suénate, maestro!”. Él estaba convencido de que yo había aspirado el aliento de la serpiente. Este, según sus creencias, provoca severos daños físicos y espirituales en el afectado. Como yo no creía en ello, me negué a ejecutar su advertencia. Ante mi negativa, la angustia invadió el rostro de mi acompañante, que temía lo peor."

En efecto, creencias populares afirman la existencia de un poder hipnótico del vaho de las sierpes. Consideran que su aliento hipnotiza a sus presas, las atrae, las devora o provoca en ellas diversos trastornos. En este estado letárgico, la víbora puede tragar con facilidad a sus víctimas.

Pero ¿es veraz esta afirmación o se trata de una aserción sin fundamento objetivo? Esto es lo que se planteaba el portal digital The Conversation.

En el mundo espiritual, la imagen de una serpiente representa la traición. Esto podría deberse por la referencia bíblica que tenemos de estos reptiles. Pero, según la cultura popular, las serpientes son vistas como un símbolo de unión o un acercamiento a lo más espiritual.

Por otra parte, en el cine o en la literatura siempre han sido vistos como animales atemorizantes, con poder. Siempre amenazantes para el ser humano.

Durante años, muchas regiones rurales y comunidades indígenas han creído en el poder hipnótico que tiene el aliento de estos animales.

Leyendas y creencias

El portal digital The Conversation lo relata así:

En 1731, el padre Guillermo d’Être escribió que los misioneros del Amazonas corrían un grave peligro. En cualquier momento podían toparse con una horrorosa serpiente en su marcha por la selva: “Algunas sierpes descomunales detienen a los caminantes con su apestado aliento, los atacan y los tragan”.

Una leyenda venezolana narra cómo un cacique indígena ocultó e hizo custodiar a su hija recién nacida. Los ojos verdes de la niña daban mala suerte y la destinaban a ser ofrenda al genio tutelar de la laguna cercana, una serpiente anaconda.

Un día los custodios se quedaron dormidos por el vaho de la sierpe. Entonces, la adolescente se acercó al agua y, en compañía de la anaconda, acabó sumergida en ella. El reptil se hinchó hasta ocupar toda la laguna. Debido a esto, las aguas se desbordaron y destruyeron el pueblo.

En 1745,Joseph Gumilla describió los ataques del culebrón buío que habita en el Orinoco. Este monstruo, al sentir ruido, se lanza hacia el tigre, león, ternera, venado u hombre.

Luego abre su terrible boca y arroja un vaho muy ponzoñoso y eficaz. Así detiene y atonta al animal o persona que infectó. Prontamente le va atrayendo hasta sus fauces a paso lento. Después, indefectiblemente lo traga. Para leer el artículo original pincha aquí

¿Qué han hecho los reptiles por nosotros? Nada. Desde el pecado original, liándola. El malo de Conan, una serpiente. Que estás viendo una película en el cine de verano, una salamanquesa en mitad de la cara de Margot Robbie. Las Tortugas Ninjas, horrorosas. Diana la de V, un lagarto. Es que no hay un reptil bueno.

¿El vaho de la serpiente me puede hipnotizar?

Aunque en películas como ‘El niño de la selva’ una de las escenas más famosas es cuando Kaa, la serpiente, intenta hipnotizar a Mowgli, en la vida real no sucede así.





Lo cierto es que las serpientes no tienen capacidad de hipnotizar a sus presas, de hecho, ni siquiera pueden verlas bien. Estos alargados reptiles no tienen párpados visibles como otros animales, en su lugar, tienen una escama ocular transparente que cumple la misma función.

Y por otra parte, lo que podría causar el efecto de parálisis en los seres humanos es el miedo que puede llegar a producir la presencia de estos reptiles.

¿Cómo atacan las serpientes?

Son muchas las dudas que nos asaltan, sobre todo saber dónde podría esconderse este reptil y si hay un verdadero peligro en que ataque a las personas y cómo de grave puede ser su ataque. Y en 'Herrera en COPE' vamos a resolver todas las dudas de la mano del herpetólogo y criador de serpientes Arturo Pascual.

Las serpientes no agreden ni atacan, y tampoco persiguen a los humanos. Los ataques o mordeduras suelen producirse al pisarlas, tomarlas por la mano, o acercarse mucho a ellas. Este inteligente animal, advierte con posiciones defensivas indicando que no desean que te acerques o las toques. “Puede llegar a ser peligrosa si la manipulas, si la dejas tranquila no va a ir atacando a la gente”, aseguraba Pascual.





Llega el verano, llega el calor y las culebras y las víboras suelen salir de sus guaridas atraídas por el sol. Estos ofídios suelen habitar en grietas, entre piedras y troncos de árboles. En Asturias, conviven dos especies de serpientes venenosas repartidas por todas las zonas rurales de la región. Se trata de la Vípera berus y de la Vípera seoanei, y en ambas, su mordedura es venenosa, y aunque no suele ser mortal,sí puede ser peligrosa en niños muy pequeños, ancianos o personas con problemas cardíacos si no se trata a tiempo.