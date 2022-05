¿Qué hacer si te pica una víbora?

Llega el verano, llega el calor y las culebras y las víboras suelen salir de sus guaridas atraídas por el sol. Estos ofídios suelen habitar en grietas, entre piedras y troncos de árboles. En Asturias, conviven dos especies de serpientes venenosas repartidas por todas las zonas rurales de la región. Se trata de la Vípera berus y de la Vípera seoanei, y en ambas, su mordedura es venenosa, y aunque no suele ser mortal,sí puede ser peligrosa en niños muy pequeños, ancianos o personas con problemas cardíacos si no se trata a tiempo.

Es recomendable no caminar descalzo por zonas de hierba o caminos, por ejemplo, en los accesos a las plazas, porque aunque no atacan si no se sienten amenazados, es importante no pisarlas ni tocarlas porque entonces pueden lanzar sus colmillos. Una buena forma para diferenciar si una serpiente es venenosa o se trata simplemente de una culebra, es fijarse en la pupila. La de las culebras es redondeada, las víboras que son venenosas, la tienen rasgada.





Cómo actuar si nos pica una víbora venenosa

Es importante quedarse quieto y mantener la calma para evitar la propagación del veneno.

Quitarse joyas, reloj y ropa ajustada frente al hinchazón que producen las toxinas

Colocarse de manera, si es posible, de tal forma que la mordedura esté a la altura del corazón o por debajo.

Limpiar la herida con agua y jabón y cubrirla con un apósito.

Nunca se debe de aplicar un torniquete ni hielo.

No intentar extraer el veneno.

Tratar de recordar el color y la forma para poder describirlar. Si se porta un teléfono móvil en ese momento, tomar una foto, porque ayuda a determinar de que especie se trata.

Y lo más importante, acudir de inmediato a un centro de salud o a un hospital para tomar o inyectar cuanto antes un antídoto.