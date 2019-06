Un conductor de coche fúnebre despedido por fumar y poner rumba y flamenco en el vehículo

El juzgado de lo Social número 1 de Cáceres ha dado la razón y ha confirmado el despido de un conductor de coche fúnebre por trato “vejatorio” y “desconsiderado” hacia la familia de un fallecido. Aunque no tenía la obligación de hacerlo, el conductor accedió a regañadientes a llevar a la hija del muerto hasta el cementerio de la localidad de Valencia de Alcántara como un favor particular ya que, como aseguraban el resto de familiares, no podían llevarla porque no había hueco en el coche. Sin embargo, el conductor impuso sus propias condiciones, y estas fueron poner música a su propia elección.

Esta selección consistía en música de rumba y flamenco. La hija del fallecido, al considerarlo una falta de respeto, le pidió al conductor que la quitara, a lo que recibió, según la denuncia, una “actitud chulesca” por parte del chófer que llegó a amenazar con “empezar a fumar” dentro del vehículo. Lo hechos ocurrieron en la noche del Día de Navidad y fue la propia funeraria la que procedió al despido del trabajador, entendiendo que los clientes no habían recibido el trato “exquisito” que debían por parte de los empleados en un momento tan delicado como es el entierro de un familiar.

Se procedió a un juicio en el que declararon el director general de la compañía, otra hermana del fallecido y dos compañeros de trabajo del conductor. En él se determinó que el chófer había hecho un favor a la familia al llevar a la hija hasta el cementerio, que lo hacía bajo su responsabilidad, así como que pidió permiso previamente para poner la música en el coche. Por parte de la defensa legal del chófer se argumenta que el despido se trata deb una represalia por parte de la empresa por haber interpuesto una denuncia previamente ante la Inspección de Trabajo. Finalmente la justicia ha dado la razón a la aseguradora y ha confirmado el despido del chófer.