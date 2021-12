Con 60 años y en la UCI: nuevo paciente COVID

La ocupación de las camas UCI con enfermos COVID-19 se ha triplicado desde que comenzó la sexta ola, a pesar de que el 89,6% de la población diana (mayores de 11 años) está vacunada en nuestro país.

Desde finales de noviembre, las UCI están experimentando una presión por encima del umbral recomendado: el 5%. Las autoridades sanitarias consideran que una ocupación por encima del 15 % de las camas disponibles por pacientes con COVID-19 señala un nivel de riesgo alto, y es extremo por encima del 25 %.

Un dato destacado es que la media de ocupación en las unidades de cuidados intensivos ha pasado del 8% (el uno de diciembre de 2021) al 13,1% que notificaba el Ministerio de Sanidad el 14 de diciembre. Pero es un aumento mucho más preocupante si lo comparamos con el 4,3% que se registraba al comienzo de esta sexta ola (el 4 de noviembre sobrepasábamos la barrera de la incidencia a 14 días de 50 casos por 100.000 habitantes y superábamos los 5 millones de contagiados en toda la pandemia).

El doctor Álvaro Castellanos, jefe del servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) matiza estos datos en COPE: “La presión hospitalaria es inferior a otras, pero hay que tener en cuenta que todos los datos están al alza (contagios, pacientes hospitalizados y en cuidados intensivos) y la curva seguirá creciendo al menos durante las dos próximas semanas, sobre todo porque estamos en fechas de movilidad, interacción social o reuniones y estamos viendo que las restricciones son escasas”.

Para poner estos datos en contexto, tenemos que recordar que la UCI de los hospitales españoles pasaron mes y medio por encima del 15 % durante la quinta ola, con un pico superior al 30 % a finales de agosto, que situó al país en un nivel de riesgo extremo.

Sin embargo, fue a comienzos de 2021 (durante la tercera ola) cuando saltaron todas las alarmas con valores que llegaron a alcanzar el máximo del 45 % a nivel nacional.

Todos los facultativos consultados por COPE coinciden en señalar que esos indicadores fueron superados durante la primera ola, aunque faltan datos fiables sobre ese periodo que nos ayuden a hacer una comparativa.

CON 60 AÑOS Y EN LA UCI

El perfil del paciente crítico ingresado en la sexta ola demuestra que más joven que el de oleadas anteriores. Tiene una edad media de entre 60 y 63 años y, aproximadamente la mitad no están vacunados. Los que se pusieron la vacuna y han acabado desarrollando síntomas graves tras un contagio suelen ser personas que superan los 65 años y que se pusieron la vacuna hace más de 6 meses, personas vulnerables por tener enfermedades crónicas o estar trasplantados.

En este sentido, Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad CEU-San Pablo confirma en COPE que “lo que se observa es que, dependiendo de la vacuna y de la edad, vemos como decrecen esta cantidad de anticuerpos (algo que era esperable) y puede bajar la protección a la hora de prevenir que el virus entre en nuestro cuerpo (los denominados anticuerpos neutralizantes. También se ha comprobado que las personas que no tienen ningún deterioro en su sistema inmune preservan un mínimo de 8 a 10 meses la capacidad de bloquear la enfermedad y de no desarrollar síntomas o que sean leves”.

Lo confirma en COPE el Dr. Castellanos que añade que la variante “Ómicron no está influenciando a los pacientes que están ingresando en los hospitales españoles, aunque creo que en los próximos meses será mayoritaria”.

Para considerar las diferentes características de los pacientes es necesario remontarse en el tiempo: Entre abril de 2020 y enero de 2021, las muertes con COVID-19 de mayores de 80 años representaban el 63% los fallecidos en España. La situación ha dado un vuelco evidente desde que comenzó la vacunación y, ahora, este grupo representa el 6 % de la población española.

Fuente: Ministerio de Sanidad

Los hospitales están viendo el efecto de la vacunación en esta sexta ola. El repunte de ingresos en planta y en UCI está directamente relacionado con el crecimiento de la incidencia en los más jóvenes y niños. Lo que ocurre es que son las personas de más edad de su entorno las que acaban sufriendo ese impacto con el necesario ingreso hospitalario.

EL SEMÁFORO EN ROJO

Ante el incremento de pacientes en las UCI de las CCAA más perjudicadas, los expertos señalan que el primer paso consiste en ampliar el número de camas, pero también se abren espacios adicionales y se disminuye la actividad no COVID que se pueda retrasar.

Es la consecuencia de un aumento de pacientes, que los facultativos creen que habría que empezar a prevenir con un aumento de medidas restrictivas antes de que comiencen las fiestas de Navidad.

El Dr. Castellanos explica en COPE las razones de que sigan aumentando los ingresados en hospitales con COVID-19: “a pesar del porcentaje elevado de vacunación, aumentan los pacientes críticos porque las vacunas no son infalibles y deja desprotegidas entre un 10 y un 15%. A esto se suma que el virus está circulando libremente debido a las personas no vacunadas y a las pocas restricciones que se están produciendo. Todo esto está ocasionando esta sexta ola que, en realidad, no nos esperábamos”.

Fuente: Ministerio de Sanidad

La última revisión que hizo la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de los indicadores para la valoración de riesgo y niveles de Alerta de transmisión de covid-19 incluye dos apartados diferenciados para mostrar la evaluación del nivel de transmisión y el nivel de utilización de servicios asistenciales por covid-19.

En el primer bloque, España está ahora mismo en riesgo alto al tener una incidencia acumulada que supera los 300 casos diagnosticados en 14 días (412,2 casos por 100.000 habitantes el 14-12-21) y por encima de los 150 casos diagnosticados en 7 días (235,6 casos por 100.000 habitantes el 14-12-21).

En el segundo bloque, observamos que la ocupación de camas de hospitalización por casos de covid-19 está en un 5,1%, lo que la sitúa en riesgo bajo. En cuanto a la ocupación de camas de cuidados críticos, se encuentra en 13,13%, por lo que el riesgo es medio.

EL PODER DE LA VACUNA

Todos los expertos consultados por COPE coinciden en señalar que gracias a esa vacunación la presión en camas de hospitales y UCI es inferior a la que registrábamos hace un año, cuando las incidencias acumuladas eran similares, o incluso más altas.

Aun así, el presidente de la Sociedad de Médicos Intensivistas explica en COPE que “las razones de que sigan aumentando los ingresados a pesar del porcentaje elevado de vacunación es porque las vacunas no son infalibles y deja desprotegidas entre un 10 y un 15%. A esto se suma que el virus está circulando libremente debido a las personas no vacunadas y a las pocas restricciones que se están produciendo. Todo esto está ocasionando esta sexta ola que, en realidad, no nos esperábamos”.

También, repite, se ha de tener en cuenta que el efecto de las vacunas con el tiempo disminuye y existe un porcentaje población (en torno a 20% si se cuenta a los niños) no inmunizada "y eso hace también que el virus circule libremente y afecte cada vez más a personas ya vacunadas".

A esto hay que añadir que el profesor Estanislao Nistal recuerda en COPE que “hay distintos estudios que comparan la protección según los grupos de edad y se ve que las personas con más de 65 años y 70 años sufren un decrecimiento frente a la protección a la hora de desarrollar la enfermedad y, por ese motivo, se ha decidido hacer un refuerzo vacunal a partir de esas edades”.