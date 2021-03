La comida a domicilio se dispara en España con la pandemia y evita el cierre de muchos negocios

La demanda de comida a domicilio ha aumentado un 60% en el último año en España y también la frecuencia con que acudimos a esta opción. 4 de cada 10 españoles hacen al menos uno o dos encargos a la semana. La nueva línea de negocio ha salvado del cierre definitivo a muchos restaurantes.

Pablo Sánchez es uno de los creadores de dbarrio, una aplicación nacida para agrupar a pequeños comercios que no tenían infraestructura para servir a domicilio. “Los hosteleros nos cuentan que en los meses más duros del confinamiento-asegura- la comida a domicilio les salvó del cierre definitivo”. De hecho, mil restaurantes se han adherido a las plataformas tradicionales de envío de comida. Hemos cambiado la costumbre, además del especial crecimiento de los pedidos, ya no es el domingo el día preferido para no cocinar, pedimos más comida el sábado y el viernes. Pedimos de todo, en especial comida rápida, pero también nos hemos atrevido con nuevos sabores, sobre todo con los asiáticos: el 24% de los españoles eligió comida china para comer o cenar, y el 22% japonesa.

Según un informe de un informe de Kantar, el crecimiento de un 60% en la entrega de comida ha domicilio, ha suavizado el desplome del sector de la restauración. Aun así, su situación sigue siendo crítica. Raúl llevaba 4 meses abierto cuando llegó en confinamiento. En su caso, nos cuenta, “no tenía más remedio que seguir sirviendo comidas a domicilio", pero esto no le ha salvado de una situación económica que ya es complicadísima “es como si a un carro le quitas una rueda. Ha sido un aporte bueno, como ayuda, pero no llega a cubrir todas las necesidades” Además ha supuesto un gasto más para su local porque “hemos creado nuestra propia red informática, en el programa para adaptar pedidos, y ahora estamos invirtiendo en redes sociales”. Raúl, como ocho de cada 10 empresarios hosteleros, según un informe de Bain & Company, invertirá este año para reforzar esta nueva línea de negocio, más de la mitad, casi el 60% están convencidos de que será mucho más importante a partir de ahora. También los usuarios se muestran proclives a esta nueva forma de consumir: seis de cada 10 seguirán pidiendo comida a domicilio cuando se normalice la situación sanitaria. Pablo Sánchez nos asegura que “también ha habido un cambio de mentalidad en los hosteleros y que seguramente seguirán combinando las ventas directas y on line”. De hecho, su plataforma tiene ya 900 mil usuarios. Raúl, el hostelero, asegura que el delivery seguirá formando parte de su negocio, será la otra rueda del carro.