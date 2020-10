La crítica de Pérez-Reverte a la clase política española por su 'obsesión' con la Guerra Civil

Arturo Pérez-Reverte, periodista y escritor, ha presentado este miércoles su último libro 'Línea de Fuego'. En el acto de presentación, Pérez-Reverte ha querido analiza varias claves de su última novela y también se ha referido a algunos hechos que han marcado la actualidad más reciente en el tablero político de nuestro país.

En este sentido, Pérez-Reverte se ha referido a la tendencia de clase política actual por abrir 'viejas heridas' cerradas de la Guerra Civil Española: "La herida no es que se haya abierto, sino que la han reabierto. Esa es mi opinión personal. Justamente quienes la hicieron quieren cerrarla. Acuérdense de Carrillo, La Pasionaria que la cerraron, aunque fuese en falso, pero la cerraron. Y eso estaba resuelto, era historia".

La reflexión de Pérez-Reverte sobre la Guerra Civil

En esta dirección, Pérez-Reverte ha explicado que la clase política actual en nuestro país tiene mucha culpa de la apertura de esta herida: "Pero cuando no hay una base intelectual en la política, cuando no hay una ideología concreta basada en argumentos intelectuales coherentes hay una tendencia bastarda, pero comprensible, a utilizar el blanco y el negro y lo fácil y simplón como arma política porque no hay una ideología clara. Como las generaciones políticas intelectuales carecen de esta capacidad intelectual recurren a este hecho".

"La Guerra Civil es perfecta para aplicar ese debate entre blanco y negro y entre malos y buenos. Pero como la memoria y los estudios han desaparecido de los planes de estudios, el actual receptor de esos mensajes es un joven sin la lucidez crítica suficiente para responder a esos discursos facilones y por eso los compra. Entonces en la actualidad hay una generación que compra discursos falsos emitidos por responsables ignorantes y eso es muy peligroso". Sobre esta reflexión, Pérez-Reverte ha explicado que su novela no intenta cambiar el discurso que haya obtenido una persona, sino simplemente mostrar su opinión sobre un hecho.

No obstante, ha matizado que si 'Línea de fuego' "termina molestando" a determinadas personas le hará "extremadamente feliz". "Sé que por la extrema derecha y la extrema izquierda voy a tener críticas y me genera un retorcido placer. Hay quienes utilizan la Guerra Civil como arma ideológica irresponsablemente y si a estas personas les molesta, me hará feliz", ha añadido.

"Cuando oigo hablar ahora de los políticos con irresponsabilidad y desconocimiento extremo de lo que fue ese drama humano me pregunto ¿cómo se atreven?", ha cuestionado Pérez-Reverte, para quien la Guerra Civil fue "una guerra muy española" que incluía "una mezcla de rencor y conocimiento del adversario". Para el escritor, la Guerra Civil la ganó "Franco, los militares de su entorno y la gente que estaba con él", pero al mismo tiempo "la perdieron los jóvenes de los dos bandos".

