Una clienta sorprendida por la comisión que se lleva un hotel de Tarragona por un café

Las rutinas mañaneras del trabajo son muy famosas entre muchos trabajadores. Una de las más famosas, junto con la parada para fumar, es la pausa para desayunar. Esos momentos donde aprovechas para coger energías de cara al resto de la mañana y a intentar llenar el estómago con una tostada o un dulce. Aunque, principalmente, los amantes de esta pausa, que en realidad somos casi todos, van por su segundo café del día.

En verano, los cafeteros prefieren optar porecharle hielo a su bebida para así evitar los estragos de las altas temperaturas. No obstante, y si ya fuera poco que cada mes el precio del desayuno en los bares sea más caro por culpa de la inflación, podría llegar el fin del café con hielo. Y es que, según recoge una cliente de un bar de Tarragona, le habían cobrado un suplemento por haber pedido hielo en su café. Así lo ha informado a través de su cuenta de Twitter, donde ha expresado su sorpresa por dicha comisión por medio de una serie de emojis con ojos a la vez que recalcaba dicha comisión.





No es de extrañar que ya se esté empezando a pedir suplementos por el hielo en los bares o restaurantes. La escasez de este producto por las complicaciones a la hora de fabricarlo está generando numerosos problemas en comercios y en consumidores. De hecho, en muchos establecimientos llevan cobrando este suplemento desde hace varios meses e, incluso, años. A esta cliente de un bar de Tarragona, la comisión por el hielo en el café le ha costado 1€. Un poco más cara que en el siguiente establecimiento, donde realizó el mismo pedido y el cobro fue de un par de céntimos, quedando el café en 1,75€.

“En casa es más barato”

Como toda queja en Twitter, no ha evitado tener su serie de comentarios y respuestas donde los demás usuarios han mostrado su opinión al respecto. Y es que muchos afirman que el hielo siempre se ha cobrado, pero nunca se ha especificado en la cuenta. “Un café valió siempre X y con hielo pues X+20cts o cosas así dependiendo del bar”, afirma un usuario que se queja de los clientes a los que, según ellos, nunca les han cobrado los hielos. Otros, sin embargo, al ver las cuentas, recomiendan no seguir yendo a los bares: “En casa es más barato”. Y en la línea de las dos opiniones anteriores, un usuario exclama “que haya algunos que están aprovechando para pegar el estacazo es para no ir”.

Aunque el suplemento del hielo no es lo único que ha sorprendido al resto de usuarios. En una de las cuentas que ha subido esta cliente, aparece también el precio de una oferta de café y desayuno. Y es que lo más habitual es que algunos bares haya ofertas por tu café y tu tostada, por ejemplo. Pues bien, el precio de esta oferta ha suscitado mucha controversia: “Y el café por encima 3 euros lo llaman ‘oferta’”, afirma un usuario. Otra persona también comenta lo mismo y ha insinuado que “le habrán cobrado por la leche”.