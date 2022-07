No le eches hielo: estos son los beneficios de tomar el café caliente en plena ola de calor

Las altas temperaturas habituales del verano hacen que tomar platos de comida caliente sea algo poco deseable. Y si ya tenemos que decidir a qué temperatura tiene que estar nuestro ansiado café, mucho menos. Porque sí, hay personas que en esta época del año prefieren tomarse su tacita cafetera bien fresquita en vez de tomarlo una vez sale de la máquina. Los hay que prefieren echar un par de hielos para tener el máximo frescor, aunque los hay también que nos les gusta el café aguado y prefieren echarle leche fría. Por supuesto, existen también los que se resisten y prefieren tomárselo recién salido de la cafetera o que esté en una temperatura parecida a la lava. No obstante, muchos desconocen los beneficios de tomar el café frío o caliente.

El que mejor mantiene los beneficios del café

Álvaro Díaz, nutricionista en Bilbao, nos explica cuáles son las principales diferencias entre el frío y el calor en el café. Lo primero que nos comenta es que, principalmente, quien mejor mantiene los beneficios del propio café es la temperatura caliente. “Lo que sucede es que el café se diluye en el agua derretida de los hielos y algunos de sus compuestos, como los polifenoles, no se conservan de la misma manera”. Los polifenoles son sustancias químicas que tienen diferentes funciones como antioxidante, vasodilatadora, antiinflamatoria, además de actuar sobre la flora intestinal. No obstante, esto no significa que se pierdan estos beneficios, sino que se pierde su composición y variedad sobre el cuerpo.

¿Quién activa más: el calor o el frío?

Existen diversos mitos sobre esta batalla, pero el más sonado es que el café frío tiene más cafeína, es decir, activa más. Díaz explica que esto, efectivamente, “es un mito” y que no hay relación en la cantidad de cafeína con la temperatura. “Es cierto que el cuerpo digiere mejor las cosas frías que las cosas calientes, porque la temperatura corporal es alta. Pero no existe ninguna relación con esto”.

Otro mito que suele surgir en esta época del año es que el café se debe de consumir más en verano que en invierno. Pero, de nuevo, Álvaro Díaz despeja las dudas. “Importante o no, al final, el café se puede consumir tanto en invierno como en verano. ¿Consumir en caliente o con hielos? Al final es elección del consumidor”. Y lanza un mensaje importante sobre su consumo: “El café hay que tomarlo durante todo el año y, sobre todo, con moderación”.

Por lo tanto, da igual tomar café caliente o con hielos, que no notarás muchas diferencias en términos de salud. Bien es cierto que, como señala Álvaro Díaz, resulta más beneficioso tomarlo en caliente que en frío, pero no es una diferencia abismal. Así que puedes seguir tomando tu café con hielos que seguirá activándote como un café caliente.