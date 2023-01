"La clienta más rata de la historia": las reseñas de un usuario de Google se hacen virales por su queja

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable. En este caso, una persona ha ido dejando un comentario siempre parecido sobre diferentes locales en la zona de la Comunidad Valenciana.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa. Pero es que este usuario no solo se ha centrado en bares y restaurantes, criticó incluso a Mercadona. Lo curioso es que la queja que tiene es siempre la misma y normalmente no suele prodigarse con muchas palabras.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección. Panaderías, supermercados y hasta una tienda de materiales para la construcción; para este usuario todo es "muy caro".

"Intipático"



Nueve de cada 10 usuarios revisan las reseñas sobre un producto antes de seguir con la compra. Se calcula que al día los usuarios de internet ven unas 450 mil reseñas, lo que equivale a 4 billones al año. Una buena o una mala reseña puede influir notablemente sobre la venta de un producto, la elección de un restaurante o la reserva de nuestras vacaciones. Donde antes la opinión de los clientes era libre y veraz, ahora encontramos miles de reseñas falsas. Los datos de NoFakes cuantifican en el 55% las reseñas falsas.

"Demasiado caro iré a otro sitio más económico como se pasan", "es caro" o "es muy caro" es la tónica en la retahíla de comentarios de este usuario. Pero hay uno que se lleva la guinda: "Caro y encima no me gustó el que cobra para entrar, un 'intipático'". Muchos usuarios que han comentado la publicación que se ha viralizado han bromeado con esa errata. Todos estos comentarios están acompañados por una puntuación de una estrella sobre cinco. Pero hay algunos que se salvan y se llevan dos. Además, suele apuntar algo positivo de ellos: "Tenían que bajar más los precios, pero las comidas son buenas" o "me parece caro, pero la atención al público muy bien". En cualquier caso, siempre se queja de lo mismo.