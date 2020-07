Un perrito no se puede mover y lo que descubren dentro de él deja a todos boquiabiertos

Un cachorro de nueve meses tuvo que ser operado de emergencia en Reino Unido después de tragarse un palo de 25 centímetros, que equivale a la mitad de longitud de su cuerpo. Rocky, un perro mestizo, fue llevado al Hospital de Mascotas PDSA de Southampton después de que su propietario descubriera que estaba "enfermo y no podía comer".

El veterinario Zofia Bauman señaló al diario británmico SKY.com que es sorprendente que el palo no hubiera perforado los órganos vitales de Rocky pese a su gran longitud ni hubiera causado lesiones fatales, y agregó: "Nunca había visto algo así".

El palo de 25 centímetros se extrajo durante una operación que duró una hora. Rocky pasó toda la noche ingresado para que los veterinarios se aseguraran de que no había hemorragia interna. "No podíamos creer que hubiera logrado tragarse un palo que tenía la mitad de la longitud de su cuerpo", asegura su dueña Johanna. "No sabemos cómo sucedió. Tal vez lo cogió del jardín".

Afortunadamente, Rocky ya se está recuperando y se siente mejor, y eso es todo gracias a los veterinarios que le atendieron. "Sabíamos que era muy probable que Rocky hubiera comido algo que no debería porque enfermó de forma repentina y sospechamos que tenía un cuerpo extraño en el estómago. Lo que no podíamos creer es lo que vimos cuando descubrimos el palo durante la cirugía", señala una de las veterinarias que lo atendió.

Y el hospital añade: "Masticar o jugar con palos puede causar heridas en la boca y la garganta, asfixia o bloqueos intestinales, así como el riesgo de que se peguen los palos en la boca".

CÓMO EVITAR QUE MI PERRO MASQUE MADERA

Para evitar que a tu perro le pase algo tan desagradable como a Rocky, lo primero que tienes que hacer es evitar que muerda la madera. ¿Cómo puedes conseguir eso? Una respuesta es asegurarte de que su perro tenga acceso a muchos juguetes para masticar; lo que le ayudará a eliminar el aburrimiento. La educación juega también un papel crucial. Tan pronto como empiece a masticar un palo, dile que no. A los perros les gusta satisfacer a su dueño, por lo que puede ser una gran manera de eliminar este comportamiento.

¿POR QUÉ LOS PERROS MUERDEN TODO?

Hay muchos motivos por los que perros se dedican a morder constantemente. Los más cachorros lo hacen porque les duele los dientes. Ya en adultos lo pueden hacer porque es una forma de limpiarse los dientes al eliminar el sarro. Por supuesto también puede ser por aburrimiento, pero no hay que descartar alternativas como la ansiedad (Igual que pasan el rato mordiendo cosas, también es un mecanismo defensivo contra la ansiedad cuando no hacen suficiente ejercicio ya que se sienten desamparados o enfermos) o la soledad (cuando un perro pasa mucho tiempo solo se siente triste, y alivia esa soledad mordisqueando cosas. Es muy probable, de hecho, que busque cosas que huelan a ti).

