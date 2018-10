Brutal ataque racista durante un vuelo de Ryanair: “No quiero sentarme junto a tu fea cara”

Una anciana de raza negra fue este fin de semana insultada y vejada por otro pasajero en un vuelo de Ryanair que conectó Barcelona con Londres. En el impactante video colgado en las redes sociales, se puede escuchar a un hombre que se refiere a la señora Gayle, una pensionista de 77 años de edad del este de Londres, como una "bastarda negra y fea". El hombre se niega a sentarse a su lado y amenaza con "empujarla" si no se sienta en otro lugar. "No me hables en una jodida lengua extranjera, estúpida, fea vaca", le dice totalmente airado.

La señora Gayle, visiblemente afectada, pide a los auxiliares de vuelo de Ryanair que no le sienten junto a ese hombre, por lo que finalmente los trabajadores de la compañía irlandesa separan a los dos pasajeros. Muchos otros pasajeros, sin embargo, protestan y consideran que el hombre debía haber sido expulsado del vuelo.

This is a Ryanair flight from Barcelona to London the racist old man didn’t not want to sit next to this elderly woman Because she was black & to him black People are dirty

Instead of them escorting him off the flight or moving him they fulfilled his wishes and moved the woman�� pic.twitter.com/g7k7M2S0rB