Bertín Osborne deja claro cuál es su verdadero sentimiento hacia Fabiola: "No voy a perder el tiempo"

La ruptura entre Bertín Osborne y Fabiola ha marcado la crónica social de los últimos meses. En las últimas horas, el cantante y presentador ha concedido una entrevista a 'La Razón' donde ha dado muchos detalles de su estado actual y también ha valorado el punto en el que ha quedado su relación con la modelo venezolana, que después de la ruptura estableció su primera residencia en la ciudad de Madrid.

En el lado personal, Bertín Osborne vive uno de los mejores momentos profesionales, con multitud de proyectos en televisión que le permiten seguir creciendo en este medio de comunicación, siempre con el toque particular que le da a sus formatos para convertirlos en únicos. Al programa que tiene en Canal Sur se suma también el programa que tiene en Mediaset, 'Mi casa es la tuya', por el que han pasado rostros muy conocidos y de rigurosa actualidad como Rafael Nadal o políticos como Santiago Abascal y Pablo Casado.

Las palabras de cariño de Bertín Osborne hacia Fabiola

Parece que sus diversos proyectos delante de las cámaras han centrado toda la atención de Bertín Osborne, que en la entrevista con 'La Razón' ha reconocido que no está abierto, ahora mismo, al amor o a ilusionarse con otra persona. También ha tenido un bonito gesto hacia Fabiola, dedicando unas palabras a la que ya es su expareja.

"Tras mi ruptura con Fabiola me encuentro bien, tranquilo, fenomenal. Muy centrado en mi trabajo y en mis hijos. Nos llevamos fenomenal y nuestra relación es fantástica. Solo me arrepiento de las cosas que hice mal en el pasado. El que no se arrepiente de sus errores es un perfecto idiota", ha explicado el presentador.

Bertín Osborne se sincera tras su ruptura

En dicha entrevista, Bertín Osborne ha explicado que se siente desganado en cuanto a relaciones sentimentales se refiere, ya que ve difícil que otra mujer ocupe el puesto de Fabiola: "No estoy abierto al amor, ni tengo interés ni ganas de enamorarme. Me siento absolutamente desganado en este aspecto y creo que voy a seguir así. No voy a perder el tiempo con ninguna otra mujer porque ninguna se puede acercar lo más mínimo a lo que vale Fabiola".

También se ha referido a las últimas informaciones que han aparecido sobre la existencia de un hijo secreto, señalando que se trata de una noticia falsa que no le quita el sueño: "Estoy convencido de que no tengo ningún hijo secreto. Si me ponen una demanda de paternidad, me haré las pruebas de ADN y si se demuestra que soy el padre, asumiré lo que me corresponda... Pero estoy convencido de que no hará falta".

