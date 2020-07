Belén Esteban estalla contra una colaboradora de 'Espejo Público' por esta información sobre su pasado

Las tardes parecían volver a ser tranquilas para una de las colaboradoras estrellas del programa vespertino de Telecinco, 'Sálvame'. Hablamos de Belén Esteban o 'princesa del pueblo'. Tras una cuarentena superada con éxito en casa y haberse reconciliado con uno de sus amigos más íntimos en pleno directo, Jorge Javier Vázquez, todo parecía ir bien para la colaboradora de Paracuellos del Jarama.

Pero no. Una vez más las tardes han vuelto a ser lo que eran para Belén Esteban en Mediaset: alocadas y llena de sentimientos encontrados contra un pasado que le persigue. La colaboradora, exmujer del torero Jesulín de Ubrique, siempre ha dado detalles de cómo ha sucedido todo dentro de esa familia mientras ella estaba, y muchos han acusado a la colaboradora de vender a la hija que tiene en común con el torero, Andrea Janeiro, en los platós de televisión.

Precisamente ella ha sido el motivo por el cual Belén ha decidido no hablar en televisión sobre la familia Janeiro. En su carácter, siempre ha querido destacar que ella sola ha sacado adelante a su progenitora dado que su padre, el torero, ha dejado a Andrea al margen de los hermanos que tiene con sus siguientes esposas.

Por eso Belén se ha cabreado y ha advertido a sus compañeros de que no quería entrar en polémicas, cuando ha tenido que ver con sus propios ojos cómo una colaboradora del programa 'Espejo Público' entró el fin de semana a 'Viva la vida' a comentar un suceso de la colaboradora. "No me provoquéis, no me provoquéis", ha comenzado diciendo.

La polémica

En palabras de la periodista Carmen Pardo, Belén y Jesús habrían llegado supuestamente a un acuerdo hace años por el cual ambos tendrían la potestad de la niña hasta que ella fuese mayor de edad. Una afirmación que ha provocado que la colaboradora empezara a subir el tono conforme pasaba el tiempo, y que también ha hecho sacar las lágrimas a la denominada 'princesa del pueblo'.

Tras varias salidas y venidas del plató para intentar calmarse, Esteban no ha conseguido parar su ira y ha interpelado a Carmen Pardo a través de una serie de preguntas que han dejado callado a sus compañeros, fieles defensores de su compañera: “¿Tú sabes si es verdad lo del acuerdo de cada quince días? ¿Estás segura de que no hay contacto entre los hermanos? Siempre echando la culpa a la misma, que soy yo”, ha dicho perdiendo los nervios.

Belén estalla en directo

La colaboradora, finalmente, ha terminado abandonando el plató pero sí ha querido dejar varias cosas claras a sus compañeros, espectadores y a la periodista. "Que le pregunte a su amigo cuanto hace que no... Dice que eran 15 días con él y 15 conmigo ¿Era una custodia compartida y nos enteramos ahora? (....) A una se le pagan los estudios y a otra no se la paga nada (...) Que le pregunte si sabe dónde estudia", ha dicho ante las cámaras.

¡SE HA LIADO! Belén Esteban sobre las declaraciones de Carmen Pardo: ¡No me provoquéis! ������ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 28, 2020

Hundida y enfadada consigo misma porque tiene la orden expresa de no entrar a estos temas para no salpicar a su hija, ha querido dejar claro que está harta de que ella sea la mala de la película. "Como mi hija se entere me va a regañar, pero esa señora no tiene ni idea. Cada 15 días se la tenía que llevar y ahora tiene 21 ¿Dónde está? Que no hace falta ¿eh? Estoy hasta los huevos...", ha dicho en plató.

Tras estos tensos momentos, la actual presentadora del espacio y antigua directora del programa, Carlota Corredera, ha querido poner en valor cómo Belén Esteban ha defendido siempre a su hija estos años y ha explicado, que a su forma de ver, no tendría de nada que avergonzase, sino más bien, de enorgullecerse de la hija que tiene.

