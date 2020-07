Belén Esteban explica el detalle que más le preocupa de Paz Padilla tras el fallecimiento de su marido

La colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, se ha pronunciado en el programa de este lunes sobre el momento que está atravesando su compañera y amiga Paz Padilla tras el fallecimiento la pasada semana de su marido.

La situación por la que atravesaba Juan Vidal era poco conocida dentro de los pasillos de Telecinco, pero una de las personas que sabían la situación por la que estaba atravesando Paz Padilla era Belén Esteban, ya que ambas tiene una relación de estrecha confianza y ha sido uno de los apoyos más importantes de la presentadora y actriz en este complicado capítulo de su vida.

La preocupación de Belén Esteban por Paz Padilla

En el último programa de 'Sálvame', Belén se ha mostrado preocupada por el momento que atraviesa Paz Padilla. Desde que la noticia saltó, Belén Esteban se ha emocionado cada vez que se refería a Paz Padilla, destacando la bonita relación que tenía con su marido. Por ello ha explicado que en los últimos días ha hablado mucho con Paz Padilla para mostrarle su apoyo y todo su ánimo.

"No sé qué decirle". Belén Esteban ha hablado con Paz Padilla y cuenta que le ha asegurado que "se tiene que curar las heridas" https://t.co/gefrLVzxKg — Telecinco (@telecincoes) July 27, 2020

Pero existe un detalle en esas conversaciones que ha despertado la atención de la presentadora y que también le ha preocupado bastante: "He hablado con Paz y me ha dicho que se tiene que curar las heridas. No sé que decirle". En este momento, la colaboradora ha dado un dato que ha llamado mucho la atención de sus compañeros y de toda la audiencia qu estaban viendo el programa de Telecinco: "Cuando me nombra a Antonio es como si estuviera presente".

Con tono de preocupación, Belén Esteban ha explicado que Paz Padilla está pasando por un momento complicado y que es necesario que todos sus compañeros y gente de confianza estén arropándola en estos momentos tan duros.

La situación que atraviesa Paz Padilla

La humorista ha publicado en las últimas horas un post en Instagram en el que desvela que está pasando por un momento complicado, llegando a decir que es el peor momento de su vida y que le está costando mucho remontar esta difícil situación frente a la cual se estaba preparando desde hace varios meses.

Pocas horas después de celebrarse el entierro de Juan Vidal, Paz Padilla hizo una publicación en la que aparecía abrazada a su marido y en la que publicaba un mensaje clave que demostraba el amor que sentía por él: "Nos queda una tercera oportunidad", ya que la actriz y Juan Vidal fueron pareja en la adolescencia pero decidieron tomar caminos separados hasta que se volvieron a encontrar en el camino y comenzaron una nueva etapa.

Las criticadas palabras de Paz Padilla tras la muerte de Aless Lequio que ahora cobran sentidoLecturas

Las muestras de cariño hacia Paz Padilla se han hecho ver desde todos los puntos de España. Todos sus compañeros se han sumado al abrazo y al cariño colectivo que desde todos los canales de comunicación y redes sociales le han hecho llegar a uno de los rostros conocidos de nuestra televisión más queridos en nuestro país.

Ahora, sus compañeros de 'Sálvame' están muy pendientes de su estado de ánimo y siempre que pueden trasladan su afecto y apoyo para que cuándo pueda ser Paz Padilla regrese a los platós de televisión con toda la gente que quiere, ya que desde el punto de vista profesional Paz Padilla vive uno de sus mejores momentos, con varios proyectos en televisión y también en series como 'La que se avecina'.

