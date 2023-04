Barack Obama y Michelle revolucionan Barcelona disfrutando al máximo del concierto de Bruce Springsteen

MADRID, 29 (CHANCE)

Noche de ensueño en Barcelona para los Obama. El expresidente de los Estados Unidos y su mujer llevan varios días en la ciudad condal y se han dejado ver haciendo diferentes rutas por restaurantes y monumentos históricos. Pletóricos, este viernes también fuimos testigos de todos sus movimientos.

Antes del esperado concierto de Bruce Springsteen en la ciudad de Barcelona, los Obama se dejaron ver disfrutando de una velada en un conocido restaurante con una gran comitiva. Barack Obama y su mujer Michelle abandonaban el exclusivo local 'Terraza Martínez' de la ciudad condal rodeados de muchísima seguridad, evitando ser captados por la prensa por los guardaespaldas que ejercían de barrera humana mientras que el matrimonio se subía en un coche.

Tras la velada, Barack Obama llegaba al concierto de Bruce Springsteen, en el Estadi Olímpic Lluís Companys junto con su equipo de seguridad para disfrutar de una noche única. De esta manera, varios coches entran en el recinto para dejarse llevar ante el gran espectáculo.

Bruce Springsteen revolucionaba Barcelona este viernes. El cantante salía al escenario y era recibido entre vítores y aplausos por parte de su público. Al grito de 'Hola, Barcelona. Hola Cataluña' comenzaba el concierto al ritmo de su canción 'No Surrender'. Demostrando su talento con la armónica tras bajar a las primeras filas y saludar a sus admiradores más de cerca, el cantante recuperó grandes éxitos como 'Prove It All Night'.

Horas más tarde pudimos ver cómo salían del concierto Steven Spielberg junto con su mujer, Kate Capshaw y también a Obama con Michelle, quien nos impresionó por un look de lo más rompedor... ya que se rindió ante las transparencias luciendo una blusa azul que le daba un toque de lo más sexy y elegante.