Atentos estudiantes de PAU: esto es lo que tienes que saber antes de enfrentarte al examen y todo lo que no puedes olvidar

Junio acaba de empezar y con él una de las fechas más temidas y más esperadas, a la vez, por los estudiantes de Bachillerato: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Cada año, miles de estudiantes se enfrentan a estos exámenes que suponen el fin de una etapa y el comienzo de otra.

Aunque ha cambiado de nombre respecto a años anteriores (Ebau), la selectividad continúa teniendo el mismo objetivo: evaluar los conocimientos adquiridos durante el bachillerato y regular el acceso a la universidad.

Estudiantes preparando la PAU en Cantabria

Durante unos días, institutos y universidades se convierten en sede de estos exámenes y lo que está en juego no es solo una nota, sino el primer paso hacia una vida adulta. La PAU suele durar varios días y se divide en dos fases, una obligatoria y otra optativa.

En la obligatoria están incluidas las asignaturas de lengua Castellana y Literatura, lengua extranjera (normalmente inglés), historia de España y una materia troncal de modalidad (matemáticas, latín o fundamentos del arte). Y en las optativas, asignaturas como filosofía, geografía o segunda lengua extranjera, entre otras.

Preparación antes del exámen

Afrontar un examen de selectividad con éxito no solo depende de lo que hayas estudiado, sino también de cómo te preparas mental y estratégicamente antes, durante y después del examen. Es muy importante tener la cabeza fría, lo que te ayudará a pensar con claridad.

te puede interesar Selenio: estos son los síntomas que te indican que tienes un déficit de este mineral y la lista de alimentos donde puedes encontrarlo

En los minutos antes de entrar al examen es crucial que te relajes para rendir bien. Es normal que estés alterado, pero hay algunos trucos que pueden ayudarte a centrarte en el presente y calmar ese nerviosismo justo antes de acceder al aula donde realizarás la prueba.

Uno es la respiración consciente. Inhala por la nariz en 4 segundos, retén el aire 4 segundos y exhala por la boca en 6 segundos. Si repites esta técnica 3 o 4 veces te ayudará a reducir el ritmo cardíaco y el cortisol, que es la hormona del estrés. Otra cosa que generalmente funciona es escuchar música antes de hacer el examen.

Es recomendable que te olvides de repasar a última hora, lo que no sabes ya, probablemente no lo vas a fijar en ese momento. Y muy importante también pensar en positivo. Cambia el "no puedo fallar" por "he estudiado y estoy preparado".

EFE Estudiantes haciendo el examen de PAU

qué hacer durante el examen

Una vez estés dentro, sentado en tu sitio y te pongan el examen delante, trata de respirar un par de veces antes de empezar a leer. A continuación lee el examen entero. Tómate los primeros 2-3 minutos para revisar las preguntas y elige empezar por lo que mejor te sepas.

te puede interesar Cómo evitar las compras del pánico

Gestiona bien el tiempo para que, llegada la hora, no dejes nada sin responder. Para eso, tienes que calcular cuánto puedes dedicar a cada pregunta. En el caso de que te quedes bloqueado, es preferible que pases a la siguiente y ya volverás después.

Cuando vayas a responder, hazlo con orden y claridad. Para esto resulta de gran utilidad usar una estructura clave, por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión. No te olvides de dejar márgenes, evita tachones y subraya ideas clave o haz pequeños esquemas si te resultan de utilidad.

Y sobre todo, mantén la calma en todo momento. Si te pones nervioso, es preferible que pares durante tres minutos, respires profundo varias veces, bebas un poco de agua y después te vuelvas a poner a lo que estabas.

No te puedes olvidar de llevar esto

Con los nervios y las prisas, muchas veces olvidamos las cosas que tenemos que llevar sí o sí en la mochila para enfrentarnos a cualquier imprevisto que surja durante el examen. Por eso, es importante preparar el día anterior al examen todo lo que vamos a llevar. Aquí tienes una lista, por si te ayuda:

DNI, NIE o pasaporte en vigor (Imprescindible para poder identificarte al entrar a cada examen)

Resguardo de la matrícula del examen al que te vayas a presentar, por si acaso

2 o 3 bolígrafos azules o negros, que no sean borrables

Lápiz, goma de borrar y sacapuntas (Para dibujo técnico o esquemas)

Regla y compás (Si tu examen lo requiere)

Calculadora (Solo si está permitida y dentro del modelo autorizado. Deberás consultar el listado oficial de calculadoras permitidas en tu comunidad autónoma)

Botella de agua (Acuérdate de quitar la etiqueta)

Algún snack para picar entre exámenes

Reloj analógico (Acuérdate de que no se pueden llevar relojes digitales)

Pañuelos de papel

Es importante, también, que compruebes la pila de la calculadora antes del examen para que no te falle en mitad de la prueba. Lo puedes hacer acudiendo a cualquier tienda de electricidad de tu ciudad. Ahí, generalmente, pueden revisarte el nivel de carga de la batería y venderte otra pila si lo necesitas.