Marian Rojas detalla lo que ocurre en tu cerebro cada vez que escuchas la radio: "Ese pico de cortisol..."

Este martes se celebra el Día Mundial de la Radio y en 'Herrera en COPE', de la mano de Alberto Herrera, han aprovechado para hacer un homenaje a algunas de las voces más relevantes de nuestro país, cuyos inicios tienen lugar en la radio o donde este medio de comunicación ha tenido gran relevancia, de alguna forma en sus carreras. Cristina Pardo, Toni Nadal, José Mota y Marian Rojas se han sentado en la mesa para hablar del medio y de sus diferencias con respecto a otros.

Y aquí, en este punto, es donde la psiquiatra y colaboradora de 'Fin de Semana' ha explicado lo que ocurre en tu cerebro cada vez que escuchamos la radio. Todo esto tiene que ver, ha explicado, con el cortisol. Reproduce el siguiente audio para saber por qué es tan beneficioso escuchar estas voces a través de la radio.

Cristina Pardo confiesa el motivo por el que rechazó la primera oferta laboral de Ferreras Además, la periodista ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para realizar un emotivo homenaje a la radio Paola AlbaladejoRedacción Herrera en COPE 13 feb 2024 - 12:43

Audio



Marian Rojas explica que el pico de cortisol "que tenemos todos a lo largo del día por el estrés, las preocupaciones, nuestras batallas internas" puede llegar a calmarse o incluso reducirse. Y sí, todo gracias a la radio. "Escuchar la radio, o cuando sale una canción, alguien te dice una noticia... Esos momentos de cierta paz se ha visto que baja la frecuencia cardíaca, baja los niveles de cortisol. Es decir, es que hay un tema de beneficio de salud", ha apuntado la psiquiatra.

Durante este especial, Marian Rojas también ha asegurado que vivimos actualmente en un mundo donde predomina "la soledad".





"La gente se siente más sola que nunca. En un mundo hiperconectado, lo que más siente la gente es soledad", ha lamentado la profesional. Por eso, el escuchar una voz tiene "un impacto muy importante en nuestro cerebro". Esa capacidad de reconocer voces de terceros e integrarla en nuestro cerebro sirve como "compañía, y ya no te sientes solo".

Este proceso tan sencillo sirve para "ayudar a que la gente no se sienta así y eso es absolutamente fundamental".

Los inicios de Marian Rojas en COPE, con Cristina López Schlichting

La psiquiatra ha recordado en este especial con motivo del Día Mundial de la Radio sus inicios en COPE. Su primera aparición fue en noviembre del año 2018. "Acababa de salir mi libro. Yo estaba en unas circunstancias personales muy complicadas: tenía un hijo muy enfermo, había dado a luz a otro de mis hijos y acababa de sacar 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas'", ha confesado la experta.

Audio



Con estas circunstancias tan difíciles, Marian Rojas ha admitido que no podía hacer promoción de su libro y la única entrevista que hizo se la concedió a la directora de 'Fin de Semana', Cristina López Schlichting. "La entrevista era el 2 de noviembre y era el día de mi cumpleaños, a la hora de comer. Perdí la comida de mi cumpleaños por venir al programa. Y mi marido al salir de casa me dijo. "Que valga la pena, ya que no comes con nosotros, déjate la piel""

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La entrevista se publicó al cabo de tres semanas, el 28 de noviembre. "Alguien se lo bajó y se viralizó", explico. "La gente empezó a oír hablar de estos temas. Y Cristina, que no puedo tener más agradecimiento, todos los sábados me deja este espacio para poder hablar. ¿Tú sabes lo que es?", ha agradecido Rojas. "Mucha gente me dice: ""Son mis ratos de terapia a la semana".

Vídeo



Vuelve a disfrutar el Especial Día Mundial de la Radio: Alberto Herrera con Mota, Nadal, Cristina Pardo y Marian Rojas

Este martes 13 de febrero, 'Herrera en COPE' ha celebrado el Día Mundial de la Radio con un programa especial conducido por Alberto Herrera. Reproduce el siguiente vídeo para ver de nuevo el programa: