Ruth, peluquera ambulante: "Hay gente que lleva 15 años sin pisar una peluquería, se arreglan el pelo como pueden, y cuando te ven llegar y esa cara de felicidad, ¿qué te voy a contar?"

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', se ha contado la historia de cómo en los pueblos pequeños donde parece que nunca pasa nada, a veces ocurren verdaderos milagros sobre ruedas. Se trata de dos mujeres emprendedoras que han encontrado una solución para la España vaciada, demostrando que la vida puede tener sentido a pesar de las dificultades.

Una peluquería sobre ruedas

Ruth, peluquera de profesión, decidió un día que si el mundo rural no puede ir a la ciudad, ella iría a sus rincones. Para ello, ha cogido una caravana de segunda mano y la ha transformado en un moderno salón de peluquería. Según cuenta, aunque por fuera parece pequeña, "cuando la gente entra es cara de sorpresa, es exactamente igual que una peluquería, no eres consciente de que estás dentro de una caravana".

Con su salón de belleza móvil, bautizado como `Hair Truck`, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza, muchos de ellos en las cuencas mineras, zonas muy afectadas por el declive económico. Ofrece los mismos servicios que un local convencional: "cortes", "tintes", "moldeadores", e incluso ha ampliado a "depilaciones", "manicuras" y "pedicuras", estas últimas muy demandadas por la gente mayor.

Para Ruth, no hay dos días iguales y, aunque ajusta su ruta según el volumen de trabajo, la mayor compensación es ver la reacción de sus clientes. Tal y como ha relatado, la situación es a veces dramática: "Hay gente que te está diciendo que hace igual 15 años que no pisa una peluquería, se arreglan el pelo ellas en casa como pueden unas a otras, y cuando te ven llegar y esa cara de felicidad, los ojos de alegría, antes de incluso haberles arreglado, y ya luego cuando se ven bien, bueno, ¿qué te voy a contar?".

La salud dental también viaja

Pero la historia de Ruth no es la única. Raquel, que es dentista, tuvo una idea similar hace unos años y fundó Rural Dental Mobile, una clínica dental sobre ruedas. Su motivación nació al ver que las personas mayores de los pueblos no debían sufrir la falta de atención dental solo por vivir lejos de la ciudad.

La idea surgió, como ella misma ha explicado, porque "pacientes míos de toda la vida no tenían cómo venir al dentista, se habían hecho mayores y no tenían la forma de ir". Esta situación la llevó a poner en marcha un proyecto pionero para el que, en su momento, no había ni ley que amparara esta actividad.

Al igual que sucede con la peluquería de Ruth, los pacientes de Raquel se sorprenden al entrar en su camión, donde se encuentran una clínica completamente equipada con rayos X, escáner intraoral y autoclave. Este equipamiento le permite ofrecer cualquier tipo de tratamiento, "desde una simple revisión o un simple empaste hasta una cirugía, como es colocar implantes en una sola sesión".

Un camino de obstáculos y recompensas

El camino, sin embargo, no ha sido fácil. Raquel recuerda que tardó dos años en conseguir la autorización necesaria, ya que la administración no sabía cómo encajar una propuesta tan innovadora. Ambas profesionales han compartido su historia en COPE.

Con su trabajo, Ruth y Raquel no solo están cortando el pelo o cuidando la salud dental; están reconstruyendo la autoestima de los habitantes de la España vaciada. Están restaurando el derecho a sentirse bien y a mirarse al espejo con gusto, un giro vital para personas que a menudo se sienten olvidadas.