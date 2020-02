Así debes arreglar tu teléfono móvil cuando se queda sin conexión a Internet

Encontrarse en un bar, en el interior del cine o en la sala de un hospital, y que de repente el móvil no tenga acceso a Internet. Es una de las estampas más cotidianas en la sociedad del siglo XXI. Y es que a día de hoy el móvil representa una herramienta esencial para relacionarnos con nuestro entorno y como canal de información.

No es casualidad que Whassap se haya convertido en la app más empleada por parte de los usuarios. Por ello, tendemos a ponernos nerviosos cuando los mensajes no se envían, o no se cargan las páginas que nos envía el grupo de amigos de turno. Este problema suele darse muy especialmente cuando se está en la calle cerca de algún lugar habitual como la vivienda o la oficina. Lo que puede suceder entonces es que el móvil se mantiene a una red wifi conocida, pero la señal es demasiado débil como para transmitir datos.

Este problema suele deberse a varios factores. Depende en buena medida del operador que tengas en casa, del operador de móvil, e incluso puede influir hasta el tipo de router que tienes, y la versión de Android. Por supuesto, puede haber otros casos en los que te quedes sin Internet, como que la zona en la que te encuentres no llegue la conexión 2G, 3G o 4G También puede deberse a un problema del propio smartphone, ya sea de software o de hardware, aunque esto es poco habitual.

Por este motivo una buena solución sería apagar el wifi cuando se está en algún lugar donde se sabe que no hay wifi o que no hay wifis conocidas a las que poder conectarse supone un importante ahorro de energía, y por tanto de la batería del móvil.

Apago el móvil y el problema no se soluciona

En cualquier caso, el primer impulso cuando sufrimos una ‘crisis’ de este tipo es apagar el aparato. A veces resulta ser un éxito la operación. En otras, el problema va más allá de esta simple acción. También podemos probar a activar el modo avión, esperar unos minutos y desactivarlo nuevamente, para ver qué tal.

Si seguimos sin conexión, podemos probar lo siguiente (los nombres de las opciones pueden variar según el dispositivo):

En el teléfono, vamos a Ajustes > Datos móviles > Operadores de red Aquí veremos la opción de “Selección automática”, y “Buscar redes”. Pulsamos sobre la primera, y comenzará a buscar la red automáticamente. Si todo ha ido bien, nos registrará en la red, y volveremos a tener cobertura de datos. Pero si no ha logrado conectarse, podemos probar a buscar la red de forma manual. Pulsamos sobre la opción, y tras unos segundos de búsqueda, aparecerán todas las redes disponibles, aunque no te podrás conectar a cualquiera. Debes pulsar sobre la red de tu operador, que tendrá el mismo nombre. Si se registra en la red, volveremos a tener cobertura.

Ojo a la tarjeta SIM

También se puede dar el caso de que haya un problema con la tarjeta SIM, bien porque se haya movido tras un golpe o caída, porque esté demasiado sucia, porque esté gastada, etc. En este caso, podemos apagar el móvil, retirar la tarjeta, limpiarla si es necesario, y volver a introducirla de forma correcta.

Otro de los motivos de no tener conexión a Internet puede ser que el APN se haya desconfigurado, aunque esto solo debería ocurrir si cambiamos de tarjeta SIM. Esta configuración suele ser automática por parte de la operadora, pero si no es así, podemos hacerlo de forma manual: