Arturo Valls revela que estuvo a punto de ser despedido de 'Ahora Caigo' por este detalle

El presentador de 'Ahora Caigo', Arturo Valls, ha sido noticia en las últimas horas porque, según han detallado diversos medios de comunicación, ha sido víctima de un suceso muy embarazoso dentro del programa por el cual ha estado a punto de ser despedido. Ha sido un pequeño descuido, pero muy importante para determinadas personas por las que se pueden sentir ofendidas.

Todo proviene por un mensaje que ha sido enviado de forma errónea. ¿A quién no le ha ocurrido? El problema en este caso ha tenido que ver con quién ha sido el destinatario erróneo.

Un mensaje

El comunicador lo ha querido compartir en su programa, donde siempre hace referencias a sus cosas más personales con el toque de humor que le caracteriza. “Esta tarde me he cruzado con Gonzalo, un técnico de los de aquí, que es un cachondo”, ha arrancado explicando frente a los espectadores y concursantes, ya que el programa sigue sin recoger público a causa de la pandemia de la covid-19

“Al rato le escribo un WhatsApp metiéndome con él: ‘Me gusta mucho el 'bigotito' que te estás dejando. Pronto te van a confundir'”, ha continuado explicado, en referencia al compañero con el que se había encontrado: Gonzalo.

Hasta aquí no todo ha sido normal, pero al menos no había noticia. El problema ha sido cuando han transcurrido los primeros tres segundos después de haber enviado el mensaje:

"A os tres segundos recibo un mensaje de Gloria, la directora del programa, diciéndome que quiere mi carta de dimisión sobre su mesa…”, ha explicado Valls. Gloria es la directora del programa, y por error le ha enviado el mensaje a ella y no a su compañero, al que realmente pensaba que se lo había enviado.

El error del destinario

"Eso es lo que pasa cuando mandas un WhatsApp a la persona equivocada. Le he dicho a mi directora que tiene bigote, es sí que es una situación peliaguda”, ha expuesto. No en vano, esto no ha sido suficiente como para que no volviese a su estilo humorístico.

Arturo Valls, mirando hacia arriba, ha señalado arriba (donde está el control) y para dirigirse de esta forma a su superiora: “Ese mensaje no era para tu bigote, digo, que no era para ti, si tú no tienes, solo pelusilla”. "Estoy estropeándolo más”, ha confesado Arturo Valls. “Tienes que afeitarte… aferrarte a la verdad”, añadió entre risas, y zanjó el tema con un: “Aún la voy a cagar más”.

