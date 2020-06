Arturo Valls olvida el humor y pega un repaso a los políticos: "Votar es lo que debemos hacer"

Arturo Valls es conocido por su característico humor y por el 'buen rollo' que transmite en cada intervención. Su papel de presentador en programas de éxitocomo 'Ahora caigo' o 'Me resbala' le han hecho gozar de una gran popularidad y cariño por parte del público.

Sin embargo, cuando la situación lo requiere, el cómico valenciano también sabe ponerse serio con su particular estilo. Así lo demostraba tras su última entrevista en 'laSexta Noche' cuando era preguntado por la situación política actual.

Arturo Valls arremete contra la crispación política actual

No tardó mucho Iñaki López en sacar el tema político al cómico. No acaba de saludar en el inicio de la entrevista cuando era preguntado por la crispación actual que se está viviendo por parte de los políticos en lugares como el Congreso de los Diputados. "Es maravilloso cómo se han comportado, con esa concordia, armonía, ir todos a una, eliminar ideologías, colaborar unos con otros... Lo que he visto es diálogo, mucho diálogo", decía con una sonrisa irónica y tirando de sarcasmo a pesar de esconder un evidente enfado, un reflejo del pensamiento ciudadano general.

Siguiendo con su crítica hacia los políticos, el presentador de 'Ahora caigo' se mostró desconforme con el trabajo que están realizando para el sueldo que perciben: "Uno tiene que estar muy agradecido de ver que parte de su dinero, de los impuestos, va a pagar a toda esta gente que está trabajando tan bien. Lo que les preocupa es lo que nos preocupa a todos, nada que ver con sus asuntos personales", continuaba diciendo con ironía.

Finalmente, Valls se dejaba de denuncias escondidas dentro de bromas y se ponía más serio recriminando que la situación actual era "bastante lamentable en general". También proponía cual era la única opción de poner en aviso a los políticos: "¿Qué podemos hacer? Pues votar. Votar es lo que debemos hacer, que hay veces que se nos olvida".

