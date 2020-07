La sorpresa de Arturo Valls al enterarse el motivo por el que ha ido una concursante a 'Ahora Caigo'

Sin palabras se ha quedado el presentador del programa vespertino, 'Ahora Caigo', Arturo Valls. El humorista está muy acostumbrado a tratar con todo tipo de personas, pero lo que ha sucedido esta tarde ha dejado atónito al propio presentador del programa.

No, no se ha caído al suelo de Atresmedia cuando le han explicado lo sucedido, pero sus piernas se han puesto a temblar en un rostro que ha dejado tocado al presentador.

La tónica habitual

Todo ha comenzado cuando esta tarde el humorista y actor ha presentado a una nueva concursante. Hasta ahí nada del otro mundo. Los espectadores del programa están acostumbrados a poder escuchar y ver los sorprendentes motivos por los cuales llegan hasta ese plató los diversos concursantes que vemos cada tarde, y muchas veces sin decirles nada se abren en canal y dan buena cuenta de su situación económica personal o nos demuestran sus mejores dotes como cantantes, humoristas e imitadores.

Pocos han conseguido superar a su contrincante en un duelo en el que el objetivo principal es poder quitarle el puesto al jugador central que cuenta con varios comodines por si no se supiese alguna de las preguntas que lanzan. Los que consiguen arremeter el puesto al contrincante son unos auténticos privilegiados, que se hacen con los privilegios que el eliminado tenía.

En esta ocasión la concursante que ha hecho llevar las manos a la cabeza de Arturo Valls ha sido una chica joven, Raquel. La cosa ha empezado presentándose, como viene siendo habitual. "Tengo 33 años, soy técnico deportivo y trabajo en un gimnasio dando clases de zumba, baile, body pump, spinng…", ha explicado la chica, mientras el presentador, sin salirle del guion habitual, le preguntaba en qué iba a destinar el dinero que podía ganar.

La respuesta que ha dejado callados

"Si gano algo arreglaré el techo de la casa de mi madre que en el confinamiento he realizado entrenamientos funcionales y le he hecho una brecha en el techo…", ha confesado sin tapujos la chica, que ha dejado estupefacto a Arturo Valls pero a quien también hemos podido ver en estilo deportivo.

Lo sorprendente, sin embargo, ha venido cuando la chica ha interrumpido al presentador, y le ha contado otro de los motivos a donde iría destinado su dinero. "También en contratar a un detective que me vigile el coche. Tengo un admirador que me ha echado tres veces azúcar en el depósito. Coca cola, café y azúcar. Le mando un beso desde aquí si me ve", ha explicado.

Es ahí donde el presentador se ha preocupado y le ha preguntado, atónito: "¿No sabes quién es? Qué movida, ¿no? Vaya jaleo, las grietas del techo, el otro echando azúcar en el depósito…", y con sus mejores intenciones ha deseado suerte a la concursante.

Los deseos, sin embargo, parecen no haber sido suficientes para Raquel, ya que tras varias preguntas acertadas no ha sabido contestar a una y ha caído a los pozos de la cadena. La concursante se ha ido con las manos vacías, pero el que más contesto se habrá puesto ha sido su admirador secreto, que podrá seguir haciendo sus recetas en el coche de Raquel.

