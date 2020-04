Arropar y escuchar, claves para afrontar un duelo durante la crisis del coronavirus

"Lo primero es escucharles, su angustia, si lloran… hay que entenderla y darles espacio para que hablen. Tratar de decirles que estas emociones que están siendo son normales". El duelo por familiares y amigos se complica aún más si estos han fallecido por una pandemia. "El duelo precisa unas fases y precisa tiempo. Hay que respetar los tiempos". Y en estos, dice Adriana a COPE, no cabe la comparación con los otros. ‘Que no se comparen con los demás ante su duelo. Cada uno tiene su manera de hacerlo y cada situación es única. Por ejemplo tú no tienes por qué hacer el mismo duelo que está haciendo tu hijo por la muerte de tu marido’.

Un duelo que se complica por la distancia social que ahora mismo estamos obligados a guardar. Cuando más necesitamos un abrazo o un beso no podemos darlo. Adriana insta "al arrope de los suyos a través del teléfono, las redes sociales…"

El asumirlo y afrontarlo forma parte de esos ‘tiempos’ de los que habla Adriana en los ella que aconseja preparar una despedida. "Que poquito a poco con sus tiempos vayan recopilando fotos, vayan recordando situaciones agradables con la persona que ha fallecido, dando gracias por haberle tenido en la vida y sintiéndose agradecido por haber podido compartir la vida con él". También ayuda "compartir anécdotas con tus familiares, amigos y las personas que le querían".

Adriana no olvida a los más pequeños de la casa. Y ahí es muy clara. "Si existen niños en la familia hay que hablar con ellos. Que se empiece a prepararles cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Todo ello adaptado a la edad de cada niño pero que nunca se les oculte".