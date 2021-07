Almeida no se corta y da una magistral lección de Geografía a Rita Maestre: "Todo el mundo lo sabe"

El Alcalde de Madrid es un hombre que da mucho que hablar. Martínez Almeida es un personaje carismático que desde que se hizo con las riendas del Ayuntamiento de la Capital de España, no ha dejado de dar que hablar, bien sea por su forma de hacer política o por su comportamiento a través de redes sociales donde no suele evitar ningún charco sea del tipo que sea.

Gorka Estrada





El regidor madrileño desde que aceptó su cargo, no ha dejado de cosechar halagos gracias a su papel como alcalde de Madrid durante los momentos más duros de la pandemia. Cuando la gente le pudo percibir en su faceta más resolutiva y de mediador de conflictos, que, sumado a su labia y dosis de sensatez, pudo gestionar de la mejor posible. Incluso se ganó los elogios de algunos poco habituales a la hora de aplaudir la labor de los políticos pertenecientes al Partido Popular, lo que le ha permitido ser uno de los políticos más valorados en el panorama nacional y aupar a su partido, según las encuestas, a una victoria clara cuando en 2023 se vuelvan a convocar elecciones municipales.

El jefe del consultorio madrileño también es conocido por su faceta más futbolera. Aficionado del Atlético de Madrid, Almeida, ha explicado varias veces los sentimientos que en él despierta el club rojiblanco e incluso ha explicado en los micrófonos de COPE si alguna vez le gustaría ser presidente de la entidad colchonera como hizo con nuestros compañeros del 'Grupo Risa'.

Martínez Almeida no se corta en Twitter

Pese a su perfil conciliador Almeida se ha convertido en todo en un repartidor de 'zascas' a través de su red social favorita, Twitter. En la red social del pajarito azul, José Luis no duda en contestar a quienes le acusan de hacer las cosas mal o que se meten con su físico. Uno de los más sonados fue el que le dio a un periodista que no dudó en meterse con su estatura. "¿Sabíais que @AlmeidaPP_ además de "soltero de oro", es capitán general del país de Nunca Jamás?", comentó un periodista que adjuntaba una foto con autoridades religiosas.

Almeida no pasó por alto esta afrenta y le contestó con sorna, "Siempre he mantenido que con esto de la soltería no conviene precipitarse... con los periodistas que quieren utilizar tu apariencia para criticarte, tampoco".

Siempre he mantenido que con esto de la soltería no conviene precipitarse... con los periodistas que quieren utilizar tu apariencia para criticarte, tampoco. https://t.co/aZkdF4KHwD — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 30, 2020





Esta vez, quien ha decidido criticar al alcalde ha sido Rita Maestre, la cual acusaba al alcalde de ser casi corresponsable de una agresión homófoba que se había producido en Andalucía. "Hoy le he preguntado a Almeida si tiene pensado hacer algo para frenar esta oleada de agresiones LGTBIfóbicas en la ciudad que gobierna, más allá de quedarse de brazos cruzados y esconder la bandera LGTBI", escribió en Twitter la concejala de Más Madrid. Almeida recogió el guante, y no dudó en contestarle con gracia, "todo el mundo sabe que Huelva es un barrio de Madrid".