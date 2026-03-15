El alimento que tienes en la despensa y puede salvar a tu perro de una visita al veterinario

A veces, una urgencia veterinaria menor se puede solucionar con un remedio casero, sencillo y seguro. Así lo han explicado los expertos en adiestramiento canino de KanYou Dogs a través de un vídeo en TikTok, donde comparten un truco eficaz para aliviar pequeñas molestias digestivas en los perros: ofrecerles espárragos blancos de lata. Este alimento, rico en fibra y económico, puede ser un gran aliado.

Unos simples espárragos pueden ahorrarte un disgusto y una visita de urgencia al veterinario"

Un remedio casero para molestias leves

Los profesionales de KanYou Dogs explican que han recurrido a este método en múltiples ocasiones con su perra, Piña. “Otra cosa que yo hago cuando vengo de algún paseo en estas épocas y la veo que ya está con ciertas molestias, como queriendo purgarse o que come hierba o que carraspea, cualquier cosa que yo noto que tiene alguna molestia, lo que hago es que le doy espárragos”, señalan. Según su experiencia, es una solución que “no falla” ante irritaciones leves o la sensación de tener algo atascado.

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El principal beneficio de los espárragos blancos reside en su alta concentración de fibra. Esta cualidad les permite actuar como un cepillo natural en el sistema digestivo del animal. Los expertos afirman que los espárragos “ayudan a, si se les ha quedado algo por ahí que les pueda molestar, arrastrarlo hasta el estómago para luego poder expulsarlo con cuidado”. De esta forma, pequeñas partículas o restos de hierba que el perro haya podido tragar durante el paseo son arrastrados de forma suave, aliviando la irritación en la garganta o el esófago.

Ayudan a, si se les ha quedado algo por ahí que les pueda molestar, arrastrarlo hasta el estómago"

¿Cómo y cuándo ofrecer los espárragos?

El procedimiento recomendado por KanYou Dogs es muy simple. Consiste en ofrecerle al perro dos o tres espárragos blancos de lata, directamente del bote. Es fundamental vigilar que el animal los mastica correctamente para evitar cualquier riesgo de atragantamiento. Se trata de un recurso puntual para molestias ocasionales y no de un alimento que deba formar parte de su dieta regular.

Además de su efectividad, una de las grandes ventajas de este truco es su bajo coste. Tal y como recuerdan los adiestradores, “unos esparraguitos valen muy poco y les encantan”. Este hecho lo convierte en una opción accesible para cualquier dueño de mascota que busque una solución rápida y segura para un malestar pasajero de su perro, siempre que no existan síntomas de mayor gravedad.

La importancia de la supervisión veterinaria

A pesar de la utilidad de este consejo para situaciones leves, los propios divulgadores y otros especialistas recuerdan que los espárragos no sustituyen en ningún caso el diagnóstico de un profesional. Si el perro presenta vómitos persistentes, dolor abdominal, inflamación visible, signos evidentes de obstrucción o cualquier problema respiratorio o digestivo recurrente, es imprescindible acudir al veterinario sin demora.

En definitiva, este remedio casero puede ofrecer un alivio puntual y efectivo para irritaciones menores, pero la salud de las mascotas requiere siempre un enfoque responsable. La ingesta de cuerpos extraños o la existencia de una lesión interna son riesgos que solo un examen clínico profesional puede descartar. Por ello, ante la duda, la consulta con el veterinario de confianza sigue siendo la recomendación principal.