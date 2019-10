Algunas celebridades y famosos que bajaron del pedestal tras se acusados de acoso sexual

Pablo Soto se ha visto obligado a formalizar la renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras el presunto caso de acoso sexual dado a conocer en la noche de este martes. El informe encargado por Más Madrid a una experta en estos delitos ha sido contundente, dando credibilidad a la versión de la víctima.

El propio Soto, que fue el responsable de Transparencia y Participación Ciudadana de la exregidora Manuela Carmena, afirmó en su cuenta de Twitter que habló con la militante (supuesta víctima) mientras estaban en el baño, "algo" que dice desconocer y que "tenía tono o significado sexual", y añade que aunque puede ser "un bocachancla" y hacer bromas sexuales a su "familia y amigos cercanos", no recuerda aquel episodio.

Atribuye su falta de recuerdo al alcohol y explica que con su peso, 45 kilos, unas cervezas pueden sentarle "mal", pero que "en los últimos años" ha "medido mal la cantidad y la frecuencia" con la que ha bebido, una "falsa salida", señala, "a situaciones de presión demasiado a menudo".

Soto se une así a una larga lista de políticos, famosos o celebridades que se vieron obligados a dimitir o bien vieron dañada su imagen y popularidad por este tipo de escándalos en los últimos años, especialmente con el nacimiento del movimiento Me Too, que surgió hace justo dos años, en octubre de 2017, para denunciar el acoso sexual a raíz de las acusaciones contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense, Harvey Weinstein.

Weinstein alcanzó gran popularidad en la década de los ochenta con diversos films independientes de la productora ‘Miramax’, que alcanzó su máximo apogeo en 1989 con la película ‘Sex, Lies and Videotape’ y posteriormente con producciones como ‘Pulp Fiction’ de Quentin Tarantino.

Pero todo aquello se vino abajo en 2017, cuando fue acusado de acoso sexual por parte de varias mujeres, entre ellas de Ashley Judd. Ante aquel escándalo, el productor declaró que iba a alejarse del trabajo y asistir a terapia para “ocuparse del asunto sin rodeos”. En mayo de 2018 fue detenido, y posteriormente puesto en libertad tras pagar la fianza correspondiente, pero nada volvió a ser igual en su vida.

En América el movimiento Me Too ha tenido especial relevancia, y permitió que algunas vacas sagradas bajaran del pedestal en el que se encontraban. Basta con comprobar con el vacío que desde Hollywood se ha hecho al director de cine Woody Allen, después de que en 2018 su hija adoptiva, Dylan Farrow, denunciara el abuso sexual al que fue sometida por parte del cineasta.

Incluso en una carta publicada en ‘Los Ángeles Times’, Farrow se preguntaba “cómo es posible que Weinstein sea expulsado de la industria, mientras Allen recibe millones por sus acuerdos con Amazon.” Le acusaba de haber sido sometida a abusos sexuales cuando era niña y daba detalles sobre unos presuntos abusos sobre los que ya se rumoreó en 1992. Pese a que nunca fue condenado por aquello, lo cierto es que su imagen se ha visto muy dañada.

Tampoco se libraron algunas de las más reconocidas estrellas de los medios de comunicación estadounidenses. Fue el caso de Mattt Lauer, uno de los periodistas estrella de la cadena de televisión NBC News y presentador del programa matinal ‘Today’, que fue despedido después de que una compañera denunciara su “comportamiento sexual inadecuado” en el trabajo. A día de hoy, se continúan desconociendo los detalles de esa acusación ni cuándo tuvieron lugar los hechos. En cualquier caso, la revista ‘Variety’ habló con tres mujeres que se declararon víctimas de acoso del periodista.

Matt Lauer has been terminated from NBC News. On Monday night, we received a detailed complaint from a colleague about inappropriate sexual behavior in the workplace by Matt Lauer. As a result, we’ve decided to terminate his employment. pic.twitter.com/1A3UAZpvPb