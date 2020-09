Alejandro Sanz habla alto y claro sobre la realidad política de España

La pandemia de la covid-19 está dejándonos grandes titulares y porvenires políticos que van a ser recordados este 2020. También sus efectos. La sociedad parece harta, así lo señalan las encuestas, del ruido político que vivimos a diario y que se escenifica en muchas ocasiones en las bancadas del Congreso de los Diputados.

Un tono de voz más alto, aplausos a los líderes y abucheos al enemigo e incluso descalificaciones personales son algunas de las cuestiones que se han podido durante la pandemia y que gran parte de la sociedad mira con recelo, aunque siempre con una mirada atenta puesta en todos porque de ellos depende en gran medida el día a día de todos.

Pues parece que muchos han querido decir 'basta' a este juego de estrategias y han sido las redes las mejores aliadas para hacerlo. Eso ha tenido que pensar uno de los cantantes más conocidos no solo en el panorama español, sino que también en el panorama internacional, ya que sus éxitos han traspasado fronteras en más de una ocasión, como ha sido el caso de 'Corazón partio'.

Hablamos de Alejandro Sanz. El cantante español no suele hacer ningún comentario político en sus intervenciones públicas y mucho menos en redes sociales, pero este martes ha quemado el teclado y ha explicado cómo se siente cuando ve el panorama que asola el panorama político en España.

"No se si estoy más harto del COVID o de la política, la verdad. Si no nos dejan vivir tranquilos, déjennos morir en paz. Absténgase opinadores amateurs y asociaciones diversas. Solo estoy descargando. Cumpliré las normas como todo el mundo. Pero estoy cansado. Alguien más?", ha escrito el célebre cantante en su cuenta oficial, lo que ha generado un polvorín de reacciones nada más publicarlo.

El cantante tiene en la actualidad 19,7 millones de seguidores y solo este comentario ha tenido en menos de 24 horas desde su publicación más de 40 mil 'me gusta', 766 menciones en redes sociales y 7,3 retuits, lo que ha provocado que solamente por este comentario el cantante se haya convertido en uno de los perfiles más leídos del día. En los comentarios de los usuarios se puede comprobar que todos han tenido simpatía con el cantante y se han solidarizado con sus sentimientos, una cuestión que muchos han compartido.

